Ja Morant fait-il déjà partie des meilleurs dunkeurs all-time en match ?

Samedi soir, sur le parquet des Pacers, Ja Morant a atomisé le pauvre joueur d’Indiana Jalen Smith à travers un énorme dunk. “Le meilleur poster de ma carrière” a déclaré la superstar de Memphis après le match, mais clairement pas le premier ni le dernier. À seulement 23 ans, Morant est-il déjà l’un des meilleurs dunkeurs all-time en match ?

Jalen Smith, Jakob Poeltl, Malik Beasley, Aron Baynes, Robin Lopez…

La liste des victimes de Ja Morant continue de s’élargir. Depuis son arrivée en NBA en 2019, le phénomène des Grizzlies enflamme la planète basket comme personne et a lâché certains des dunks les plus violents de ces dernières années. Petite séquence highlights juste en dessous pour vous rafraîchir la mémoire, un conseil attachez vos ceintures.

The best poster dunks from Ja Morant’s career so far 🎬👀 pic.twitter.com/xdXVGkLqSD — NBA (@NBA) January 15, 2023

Quand il s’agit de postériser du monde, Ja Morant est absolument sans pitié. Mais Morant, ce n’est pas uniquement des poster dunks, c’est aussi des alley-oops venus de l’espace, des tomars de folie en transition, et même des… ratés exceptionnels (coucou Kevin Love).

Y’a-t-il un joueur plus excitant que Ja en NBA aujourd’hui ? Pas sûr, pas sûr du tout même. On parle d’un athlète absolument fantastique, capable d’escalader des montagnes malgré son “petit” 1m88. On parle d’un phénomène qui a de la dynamite dans les jambes, qui est en attack mode dès qu’il voit une ouverture vers le panier, qui combine puissance avec agilité, style, contrôle et créativité, tout ça sans jamais avoir peur du mec qui se retrouve sur sa route.

Bref, autant de caractéristiques qu’on retrouve habituellement chez les meilleurs dunkeurs de l’histoire, une catégorie dans laquelle il va sérieusement falloir penser à intégrer Ja Morant.

Les meilleurs dunkeurs de l’histoire en match

Dominique Wilkins

Shawn Kemp

Not sure if there’s ever been a more savage dunk in the history of basketball. HBD, Shawn Kemp. @SLAMRewind pic.twitter.com/AMcAFXI1ws — SLAM (@SLAMonline) November 26, 2019

LeBron James

Michael Jordan

Some of the best dunks from Michael Jordan 🔥 pic.twitter.com/3kHX4D3MVk — Ballislife.com (@Ballislife) October 14, 2019

Julius Erving

Celebrate Julius Erving’s Birthday with some of the best dunks of the Doctor’s career #NBABDAY pic.twitter.com/9tuT6FTK7Y — NBA History (@NBAHistory) February 22, 2017

Clyde Drexler

✈️ The Glide! Sit back & enjoy Clyde Drexler’s BEST dunks! 🔨🔥 #NBA90s pic.twitter.com/YMHQd7b214 — NBA UK (@NBAUK) August 16, 2017

Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal’ greatest facial dunks of his career 🔥😤 Shaq was abusing the defenders 🥶 @SHAQ pic.twitter.com/gdrAe26FMS — Misha Konygin (@gdfactoryclips) February 16, 2021

Darryl Dawkins



Kobe Bryant

Gérard (parce que Gérard)

Some of J. R Smith’s best dunks 🔥 pic.twitter.com/Jv3QCIq8VF — ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) August 13, 2019

Amar’e Stoudemire

Russell Westbrook

Blake Griffin

Blake Griffin best 28 dunks! Cassage de cercle mode ON 🏀➡️💣➡️💥#PacificDivision pic.twitter.com/Jyq57IIAtm — NBA France (@NBAFRANCE) July 25, 2017

Gerald Green

After 12 seasons in the NBA, Gerald Green is RETIRING 🚨 Never forget he pulled off one of best in-game dunks of ALL-TIME 😤 (per @ShamsCharania, via @NBATV)pic.twitter.com/UB3Zec5vbI — Overtime (@overtime) October 22, 2021

Vince Carter (le roi)

In honor of Vince Carter taking his talents to Atlanta, we’re throwing it back to some of the best dunks in his 20-year career. pic.twitter.com/Xc2C3UxcKW — SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2018

Où classer Ja Morant parmi les meilleurs dunkeurs all-time en match ?

La liste du dessus est assez folle, et encore on aurait pu ajouter des noms supplémentaires. On pense à des gars comme Zach LaVine et Jason Richardson par exemple, même si on se souvient surtout de ces derniers pour leurs magnifiques performances dans des Slam Dunk Contests. Pour rappel, ici, on parle uniquement des meilleurs dunkeurs en situation de match, ce qui arrange bien Ja Morant puisqu’il n’a toujours pas participé au concours de dunks du All-Star Weekend.

Ce qui démarque Ja Morant par rapport à la concurrence, c’est qu’il est le plus petit joueur du lot. Personne parmi les phénomènes du dunk cités juste au-dessus ne fait moins d’1m90. Le fait que Morant lâche de telles dingueries en étant largement en dessous de la taille moyenne en NBA (qui est d’environ 1m98) rend ses exploits encore plus incroyables, surtout dans une Ligue qui n’a globalement jamais été aussi athlétique qu’aujourd’hui. Certains anciens pensent sans doute que Ja se ferait malmener dans les airs s’il évoluait dans une… ère comme les années 80 ou 90 où les défenses pouvaient se montrer beaucoup plus rugueuses, nous on dit que ce Morant-là pulvériserait du monde à n’importe quelle époque. Aujourd’hui, il repousse les limites que des mecs comme Kevin Johnson, Baron Davis, Steve Francis, Derrick Rose ou Russell Westbrook (et quelques autres encore) ont repoussé avant lui.

Ce qui manque peut-être à Ja Morant aujourd’hui dans ce débat sur les meilleurs dunkeurs all-time en match, c’est une liste encore plus étoffée de victimes. On l’a dit en intro, il a déjà beaucoup de poster dunks à son actif, mais il devra tout de même continuer à agrandir sa collection pour renforcer son dossier. Et s’il pouvait se farcir quelques grands noms dans le lot (on n’a rien contre Jalen Smith, mais bon c’est Jalen Smith quoi), cela boosterait encore plus ses chances dans cette discussion. Ça tombe bien, Morant a encore largement le temps puisqu’il n’a que 23 piges à l’heure de ces lignes.

En attendant d’autres folies de sa part, vous le mettez où le Ja : Top 10 ? Top 5 ? Podium ? Ou c’est tout simplement trop tôt pour se prononcer ?