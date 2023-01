C’était la grosse rumeur du week-end : Kemba Walker, sans équipe NBA, était annoncé à l’Olimpia Milan par un média italien. Info finalement démentie, l’ancien All-Star cherchant toujours un nouveau point de chute dans la Grande Ligue US.

Non, Kemba Walker ne foulera pas les parquets de l’EuroLigue. En tout cas pas pour l’instant.

Contrairement à ce qui avait été annoncé samedi, Kemba Walker cherche donc plutôt à retrouver la NBA au plus vite qu’à traverser l’Atlantique. C’est l’insider Marc Stein qui vient d’annoncer les intentions du vétéran sur son site, en se basant sur une source proche du joueur.

Kemba Walker Focused On NBA, Hasn’t Agreed To Deal In Italy https://t.co/5LwAY2rJQe — RealGM (@RealGM) January 16, 2023

Coupé par les Mavericks il y a dix jours après une pige de trois semaines à Dallas, Kemba espère recevoir une opportunité dans les semaines à venir, que ce soit avant ou après la trade deadline du 9 février prochain. À 32 ans, il est un vétéran respecté en NBA et possède la réputation d’être un vrai pro, ce qui peut lui ouvrir une porte à l’avenir. Peut-être qu’une équipe qui a besoin d’expérience et de soutien offensif sur son backcourt va miser sur Walker. On rappelle que ce dernier a planté 32 points dès sa troisième apparition sous le maillot des Mavs à Cleveland en décembre dernier.

Maintenant, on rappelle aussi que Kemba possède des genoux très fragiles, que son prime est passé depuis un bon moment, et qu’il représente un point faible en défense.

Alors, est-ce qu’une franchise NBA va tenter le coup ?

____

Source texte : Marc Stein