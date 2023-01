C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Giannis Antetokounmpo va rater un troisième match consécutif ce lundi à cause de douleurs au genou. On commence à s’inquiéter ou pas du tout ? (Source : ESPN)

Côté Hawks, Clint Capela devrait faire son retour ce soir après 10 matchs d’absence. (Source : Chris Haynes)

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais il y aurait de grandes chances pour que Nate McMillan ne soit plus le coach des Hawks la saison prochaine. Pour rappel, le scénario d’une démission en cours de saison avait été mis en avant récemment, et la franchise d’Atlanta connaît beaucoup de changements en coulisses actuellement. De plus, la relation entre McMillan et la star Trae Young ne semble pas vraiment au beau fixe… (Source : Atlanta-Journal Constitution)

Ancien joueur des Kings, Chima Moneke rejoint Monaco. (Source : EuroHoops)

