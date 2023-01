Les Lakers de LeBron James se déplaçaient à Philadelphie cette nuit, pour une rencontre face à la bande de Joel Embiid. Un match serré qui ne s’est décanté que lors de l’ultime possession, lorsque Russell Westbrook a affronté Jojo en isolation. Un balle presque perdue sur le dribble, puis définitivement laissée aux Sixers sur une mauvaise passe.

LeBron a été énorme cette fin de nuit. 35 points, 8 rebonds et 10 passes pour le King, qui n’a pas eu malgré cette ligne statistique de jeune d’environ 23 ans le luxe de jouer la balle qui a décidé du sort de la rencontre. Non, cette balle s’est trouvée dans les paluches de Russell Westbrook. Auteur d’un match sur le papier correct puisqu’il finit à 20 points, 14 rebonds et 11 passes. Un triple double plutôt intéressant, mais gâché par une dernière possession gérée à la manière de Jean-Christophe, meneur d’une DM3 dans le Larzac.

Bon, analysons tout ça. Une montée de balle et un duel entre Russ et Jojo. Westbrook a attaque en première intention vers l’intérieur, mais le jeu de main défensif du camerounais manque de lui faire perdre la balle. Il reste environ cinq secondes, trop peu pour aller trouver LeBron dans l’aile opposée. Ni une ni deux, le meneur des Lakers prend la décision de percuter de l’autre côté, vers la ligne de fond. Sans y mettre aucune attitude offensive, sur un Embiid qui lui avait justement laissé un mètre pour tenter de forcer le tir de loin et prévenir une percussion.

Prendre le drive sans avoir feinté le défenseur, attaquer ligne de fond sur un pivot qui va très vite fermer l’accès au cercle, se rendre compte de la dernière remarque quasiment en dessous le panier, rater complètement sa passe en urgence pour le copaing. Voilà grossièrement les cinq dernières secondes du match de Westbrook et des Purple & Gold. Une défaite que Darvin Ham n’impute pour autant pas à son sixième homme, prenant même le parti de le protéger.

“[Russell Westbrook contre Joel Embiid en isolation] Je prend tous les jours de la semaine, et deux fois le dimanche” – Darvin Ham

Bon, c’est joli de protéger Russ, mais Darvin est aussi un peu responsable. Avec un ballon mal embarqué et encore 5 secondes à jouer, quelqu’un aurait dû demander un temps mort, histoire de calmer les esprits et d’aborder la fin de match avec une nouvelle tactique. Le choix n’a pas été pris, il aurait permis d’intégrer ce cher LeBron dans l’équation et de potentiellement remporter la partie.

Bon, encore une petite note dans le dossier de Westbrook qui n’arrangera pas son cas, mais ne soyons pas trop durs avec lui. Les Lakers avaient encore deux temps morts, et il aurait peut-être été de bon remède que d’en prendre un pour remettre le jeu en place. Ils encaissent là une bien mauvaise défaite, qui vient casser une jolie dynamique

Source : The NBA Central, Michael Corvo