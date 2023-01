Encore une fois à son avantage face aux Sixers (35 points, 10 passes, 8 rebonds), LeBron James a franchi un nouveau pallier dans son illustre carrière. Le King a désormais dépassé la barre des 38 000 points en carrière et il se rapproche toujours plus de Kareem Abdul-Jabbar.

Comme on peut le voir ci-dessus, le compteur continue de tourner et l’écart entre LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar se réduit inévitablement. Plus que 364 points et le King deviendra le meilleur scoreur all-time de la NBA. En attendant ce jour, LBJ a déjà intégré le club des 38 000 points en carrière et évidemment ils ne sont que deux à le squatter en mode VIP. L’histoire retiendra que c’est sur ce jump shot face aux Sixers que Bron Bron a franchi le cap.

HISTORY MADE 👑 LeBron James becomes only the second player in NBA history to score 38,000 career points. pic.twitter.com/uqLckZ9LY0 — NBA (@NBA) January 16, 2023

Only two players in NBA history have scored 38,000+ career points. Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James pic.twitter.com/snUlEnddxu — NBA History (@NBAHistory) January 16, 2023

38 000 points en carrière, c’est un chiffre assez fou à réaliser, à assimiler et le plus dingue reste à venir. Il reste 364 points pour dépasser Kareem en tête mais LeBron ne va pas s’arrêter là pour autant. On sait déjà qu’il est sous contrat jusqu’en 2025 à L.A. (dernière année étant une player option) et il peut donc rendre son record presque intouchable. S’il est épargné par les blessures et que son niveau reste ce qu’il est actuellement, LBJ peut ajouter entre 1700 et 2000 points par an à son compteur, grosso modo. Jusqu’où va-t-il arriver à ce train-là ? 41, 42, 43 000 points ? Ça serait incroyable, même s’il ne s’agit que d’une projection pour le moment. Ce qui est sûr c’est que le King est bien parti pour écrire l’histoire avec un énorme H.

LeBron James a dépassé le seuil mythique des 38 000 points cette nuit et il n’est plus qu’à une quinzaine de matchs d’aller chatouiller le record de Kareem Abdul-Jabbar. Ça se rapproche !