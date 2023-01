LeBron James égale le record de Kareem Abdul-Jabbar avec dix-neuf sélections au All-Star Game

Sélectionné pour la dix-neuvième fois de sa carrière pour le All-Star Game, LeBron James égale le record NBA de Kareem Abdul-Jabbar. Rendez-vous dans un an pour être seul au monde.

Les années passent mais une constante reste : LeBron James fait partie de la crème de la crème des meilleurs joueurs de la Ligue. Pour la dix-neuvième fois de sa carrière, BronBron sera au rendez-vous du match des étoiles. C’est simple, hormis sa saison rookie (2003-2004), le King a toujours été là. Cette année 2023 ne fera pas exception et la star des Lakers a même été choisie comme capitaine de la sélection Ouest. De quoi rejoindre Kareem Abdul-Jabbar en haut du panthéon des All-Stars avant de (très probablement) le dépasser en 2024.

LeBron James has earned his 19th NBA All-Star selection, tying Kareem Abdul-Jabbar for the most in league history. James and Abdul-Jabbar currently share the record for most NBA All-Star Games played with 18.

