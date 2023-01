Avec beaucoup de gros tomars et quelques contres en haute altitude, le Top 10 du jour fait la part belle aux athlètes. Sortez les trampolines et les pogo sticks, aujourd’hui on est en mode Peter Pan (tu t’envoles, tu t’envoles, tu t’envooooooles).

On commence par un peu de finesse dans ce monde de brutes. De la feinte et du stepback de la part de Kawhi Leonard pour se rappeler au bon souvenir des Spurs et conclure le premier quart-temps au buzzer.

Même dans la défaite, Kyrie Irving est toujours là pour planter ses 40 pions et faire danser la défense adverse. Si en plus ladite défense est celle des Pistons… Samba, salsa, sirtaki, il y a de quoi faire le tour du monde.

On a deux choses à proposer à Derrick Jones Jr. La première, c’est d’annoncer dès maintenant sa présence au prochain Slam Dunk Contest. La seconde, pour lui qui semble garder de bons souvenirs de son passage à Paris la semaine dernière (une victoire avec les Bulls et une demande en mariage), c’est de commencer à s’entraîner au saut en hauteur. Les Jeux Olympiques dans la capitale française, c’est dans un an et demi.

Il a fallu revisionner huit fois l’action pour savoir de quelle main Alperen Sengun avait délivré sa passe. KJ Martin, l’heureux destinataire, ne s’embarrasse pas de ces considérations. Un arceau ? Tomar.

On soupçonne Gordon Hayward d’avoir envoyé son frère jumeau sur le terrain cette nuit. À le voir monter jusqu’à la Tour Montparnasse pour contrer Zach LaVine, difficile d’imaginer que ce même individu s’est retrouvé avec la cheville en Y il y a quelques années.

A priori, il y a peu de choses en commun entre Kevin Durant et Jalen Duren. On peut éventuellement noter la prononciation similaire de leurs noms. Joe Harris, lui, vous parlera sûrement davantage de la longueur de bras et des talents de contreur du rookie de Detroit.

Retour d’Alperen Sengun, mais cette fois dans le mauvais rôle. Après Anthony Edwards, c’est Jarrett Allen qui commence lui aussi à construire des immeubles dans la tête du pivot turc.

Quitte à se faire blow out, autant sortir avec les honneurs. C’est ce qu’à dû se dire Isaiah Roby au moment de monter sur Nicolas Batum.

Paul George dans ses œuvres. PG 13 nous a gratifié d’un sympathique windmill comme à l’époque de sa prime jeunesse dans l’Indiana. Ne nous parlez pas de Thomas Meunier, pour faire tourner les moulins, c’est bien l’ami Paulo.

Julius Randle nous a ressorti sa spéciale. Drive main droite, tomar main gauche. La victime du jour se nomme Jayson Tatum, la star des Celtics. On n’en doute nullement, les glorieux anciens de Big Apple qui ont longtemps croisé le fer avec les Verts dans les 70’s, ont dû fortement apprécier.

De temps en temps, c’est bien de prendre un peu de hauteur sur les choses de la vie. Il faut croire que certains joueurs ont pris cela au pied de la lettre. Mais pour le plaisir des yeux, on ne va certainement pas s’en plaindre.