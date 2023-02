D’ici quelques jours si tout va bien, LeBron James deviendra le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Un accomplissement XXL pour le King, alors que le record de Kareem Abdul-Jabbar a longtemps semblé intouchable. L’occasion idéale de se projeter un peu sur l’instant T et imaginer comment ça va se dérouler. Let’s go !

Quand on évoque le passage de flambeau entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James au scoring, de nombreux sujets viennent en tête. Quel nombre de points en fin de carrière pour LBJ ? Est-ce que ça relance le débat du GOAT ? Quelle Legacy pour BronBron ? Bref, des questions légitimes mais qui trouveront du sens au moment où le King sera bel et bien le numéro un au scoring. Nous aujourd’hui, on va focus sur le moment le plus important de ce record, le panier qui officialise le leadership de la star des Lakers au scoring. Une action qui restera forcément dans la légende. Du coup, on a imaginé quelques scénarios sur la manière dont le natif de l’Ohio va dépasser son aîné, du plus banal au plus stylé. Petit tour d’horizon.

Le plus banal : un lancer-franc

Il n’y a pas de mauvaise façon de décrocher le record mais il est vrai qu’un lancer-franc en cours de match serait le minimum syndical pour un accomplissement de cette importance. D’autres avant lui sont passés par là, Kobe Bryant avait dépassé Jordan au scoring sur la ligne, Damian Lillard a effacé Clyde Drexler des records de Portland y’a pas si longtemps de la même façon. Après, si ça peut être un lancer qui compte à un moment clef ou avec un scénario fou ça serait top sinon on s’en contentera très bien.

Le plus classique : un drive avec le and one

C’est peut-être l’action qui caractérise le mieux LeBron James, cette capacité qu’il a à partir en drive, enfonçant son adversaire pour finir avec le contact. Même si les qualités physiques du King ont un peu diminué avec les années, impossible ou presque de ne pas voir un move de ce genre au cours d’un match des Lakers. Que ce soit sur du jeu en transition ou en attaque placée, LBJ reste une force de la nature que peu de joueurs sont capables de contenir en 1vs1. On miserait bien sur ça pour battre le record de KAJ.

Le plus spectaculaire : un énorme dunk

On commence à entrer dans le plus complexe mais il faut se laisser le droit de rêver, après tout c’est un jour spécial. Si on devait choisir la manière de battre le record est-ce qu’on ne se laisserait pas tenter par quelque chose de fat ? Pas juste un bon tomahawk comme le King en claque chaque semaine mais éventuellement une dinguerie réalisée en contre-attaque, seul face au cercle. Un petit windmill serait sympa, un reverse, un rider, pourquoi pas même imaginer un 360 ? Voilà qui resterait à coup sûr dans les mémoires des uns et des autres.

Le plus incroyable : un panier de la gagne

Le plus glorieux de tous et celui qui serait juste parfait pour LeBron James. Comment faire mieux qu’un panier qui offre la victoire à son équipe ? Alors ouais le dunk fera aussi le tour du monde mais niveau greatness ça claque quand même plus de se dire que le fameux panier qui permet de dépasser Jabbar au classement all-time sert en plus à faire gagner les Lakers. Trois-points, pénétration de dernière minute, fadeaway, on laisse au King le soin de choisir l’arme avec laquelle il assassinera son adversaire.

Le plus honorifique : un bras roulé

On finit notre tour d’horizon en ayant une pensée pour Kareem Abdul-Jabbar. Probablement présent pour assister au record de LeBron James, l’ancien pivot mythique des Lakers sera sûrement flatté que son successeur décide d’utiliser son signature move (le fameux skyhook) pour le dépasser. Un joli clin d’œil au passé et surtout une manière de rendre hommage à celui qui depuis 39 ans maintenant trônait sans discussion au sommet des scoreurs all-time. Une prise de position poste bas, quelques feintes de corps, le bras qui s’élève et hop une place dans les bouquins d’histoire.