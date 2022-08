Avec 37 062 points au compteur depuis le début de sa carrière NBA en 2003, LeBron James est deuxième au classement des meilleurs scoreurs all-time, à 1 326 points de dépasser Kareem Abdul-Jabbar. Sauf catastrophe, il devrait prendre la place de KAJ sur le trône au cours de la saison prochaine. Mais quand exactement ? Sortons la boule de cristal.

La prochaine saison régulière devrait logiquement être marquée par un moment historique. Alors que les 38 387 points marqués en carrière par Abdul-Jabbar ont longtemps ressemblé à une marque intouchable, elle est aujourd’hui plus menacée que jamais, LeBron James restant notamment sur une 19e saison NBA à… 30 points de moyenne avec les Lakers. À bientôt 38 balais, le King n’a clairement pas l’intention de ralentir et le voir dépasser KAJ n’est désormais plus qu’une question de temps, ce qui – faut bien l’avouer – est assez incroyable à dire. Une question de temps, auquel on a déjà envie de répondre après la sortie du calendrier complet de la saison 2022-23 la semaine dernière. Quel jour ? Lors de quel match ? Face à quel adversaire ? Dans quelle salle ? On a sorti les calculettes pour tenter de définir la période durant laquelle LeBron va marquer l’histoire. Si l’on prend comme base sa moyenne en carrière (27,1 points par match), qui correspond parfaitement à sa production depuis son arrivée aux Lakers en 2018 (27 points par match), on peut déterminer le nombre de matchs nécessaires à James pour dépasser Kareem, à savoir une bonne cinquantaine (1 326/27 = 49). Et 50 matchs, ça nous emmène au début de l’année 2023, plus précisément vers fin janvier / début février..

Where would you want to see LeBron break Kareem's record? 🤔 pic.twitter.com/ar7yBNdJg2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 17, 2022

Alors bien évidemment, on ne peut pas prévoir les potentielles blessures pouvant reporter la quête du King (seulement 56 matchs joués l’an dernier on le rappelle), ni deviner l’exacte moyenne de points de James la saison prochaine. Néanmoins la prédiction semble assez réaliste, et en plus y’a certaines affiches début 2023 qui offriraient la scène parfaite à un moment aussi épique. Genre sur le parquet des Boston Celtics le 28 janvier 2023 par exemple. Imaginez un peu, LeBron bat le record de Kareem face au rival historique des Lakers et dans une salle où il a connu de nombreuses déceptions mais peut-être aussi son tout meilleur match en carrière. Sur l’échelle des instants légendaires de la carrière du King, on est plutôt en haut. Sinon, trois jours après, les Lakers se déplaceront dans la Mecque du basket à New York, le fameux Madison Square Garden. Pas mal non plus pour taper un record all-time vous trouvez pas ? Autre date qui pourrait rendre le moment encore plus fou, le 11 février prochain, quand LeBron affrontera Stephen Curry et les Warriors dans la Baie de San Francisco. On connaît l’histoire commune entre le King et Golden State, et cela rajouterait un petit chapitre supplémentaire bien sympathique.

Que ce soit en déplacement ou dans la salle des Lakers, que ce soit en janvier, février ou même plus tard, il ne fait aucun doute que LeBron James recevra l’ovation qu’il mérite pour son énorme exploit. Il y a quasiment deux décennies, le King débarquait dans la Grande Ligue avec une énorme hype autour de lui et le statut de Chosen One sur le dos. En 2023, il va battre l’un des records les plus prestigieux de la Grande Ligue. Pour la petite histoire, le King n’était même pas né quand Kareem Abdul-Jabbar est devenu le meilleur marqueur all-time de la NBA en 1984, et il avait seulement quatre ans et demi lorsque KAJ a inscrit son tout dernier point en NBA…

LeBron James meilleur marqueur de l’histoire du basket NBA, c’est pour bientôt. Entre un nouveau titre de champion et jouer un jour avec son fils Bronny, cet exploit fait partie des dernières grandes cases qu’il lui reste à cocher. Rendez-vous début 2023 pour vivre ce moment épique tous ensemble, avec le grand Kareem en tribunes ?

Source texte : ESPN