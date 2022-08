On savait que les Spurs avaient l’intention de délocaliser certains de leurs matchs la saison prochaine pour fêter comme il se doit leurs 50 ans cette saison et quoi de mieux pour cela d’organiser un rencontre dans l’ancienne arène de la franchise aka l’Alamodome ? En plus de célébrer une milestone très symbolique, San Antonio compte bien aller chercher un record pour marquer le coup : celui de la plus grosse affluence jamais réalisée pour un match NBA. Quand on vous dit que la compétition, c’est un mode de vie là-bas.

50 ans. 50 ans que les Spurs évoluent en NBA. Une histoire très chargée, surtout depuis le début du siècle. Cinq titres étalés sur quinze ans, qui n’auront jamais vu les Éperons fléchir lors d’une seule saison. Tim Duncan et David Robinson, puis Tim Duncan accompagné de Manu Ginobili et Tony Parker… le récit est bien chargé, et surtout écrit avec des lettres d’or. Une encre qui a commencé a être utilisée du côté de l’Alamodome, que les Spurs ont utilisé de 1993 à 2002. La salle, prévue par la ville pour accueillir du football américain puis une éventuelle équipe de football au sens européen du terme.

Durant ce laps de temps, ce sont les Spurs qui l’utiliseront, à capacité réduite bien sûr car l’enceinte est prévue pour pouvoir accueillir plus de 65000 personnes. Figurez vous maintenant que ce nombre, 65000, est justement celui que les Spurs ont prévu de taper le 13 janvier prochain, à l’occasion de leur soirée d’anniversaire. Si l’objectif est rempli, cela serait alors le nouveau record d’affluence en NBA, puisque les Hawks le détiennent actuellement avec 62 046 spectateurs. Un peu de contexte ? C’était le 27 mars 1998 au Georgia Dome, antre de la franchise NFL des Falcons d’Atlanta. Le match ? Hawks-Bulls, l’occasion de voir une dernière fois jouer Michael Jordan avant sa seconde retraite. À titre indicatif, la plus grosse influence de l’histoire en NBA hors saison régulière/Playoffs remonte à 2010 et le All Star Game à Dallas, qui avait réuni 108 713 personnes dans le stade des Cowboys de NFL.

The San Antonio Spurs will return to the Alamodome for their 50th anniversary season on Jan 13, 2023.

Stadium will be set up to hold 65,000+ fans. The NBA record for attendance at a regular season game is currently 62,046.

San Antonio, will you make history? pic.twitter.com/qM4uxT1x1H

— Jordan Howenstine (@AirlessJordan) August 17, 2022