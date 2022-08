En ce lundi, Shams Charania est revenu de son week-end avec un panier garni d’infos brûlantes, parmi lesquelles la tentative Kevin Durant par les Grizzlies. Il n’en fallait pas plus pour remuer un début de semaine bien plat. Labourage, dissection et tourneboulage, quand tombe une information comme celle-là, il convient de l’analyser sous tous les angles, quitte à en déceler certains.

« Je vois deux, trois ou quatre Hall of Famers différents dans son jeu. D’Iverson à Michael Jordan, en passant par Westbrook ou D-Rose quand il remonte le terrain. Son ‘floater’ est parmi les meilleurs de l’histoire ». Le 22 mars 2022, Kevin Durant et ses Nets s’apprêtent à voyager dans le Tennessee pour tenter, à moins d’un mois des Playoffs, de tomber les Grizzlies de Ja Morant. L’avant-veille de cette rencontre, un journaliste interroge KD sur les récentes performances du jeune All-Star. Le leader des Nets y voit alors l’occasion de dresser l’éloge du meneur de 23 ans en enchaînant les comparaisons audacieuses : la juste reconnaissance – bien qu’un peu osée – d’une saison que peu lui prédisaient. Cinq mois plus tard, des kilolitres d’eau ont coulé sous les ponts, à tel point que Ja Morant et KD pourraient évoluer ensemble la saison prochaine. Ce qu’il s’est passé ? On ne refera pas les grandes lignes de ce feuilleton, débuté bien trop tôt pour permettre une recontextualisation. La bibliothèque de votre village est d’ailleurs à disposition pour vous en souffler les principaux axes. Nous, on se limite à l’info aussi fraîche qu’un Hollywood Chewing Gum en sortie de rougail saucisses : ce lundi, Shams Charania a annoncé l’arrivée des Grizzlies parmi les prétendants de Kevin Durant. Les Bucks et les Nuggets se seraient quant à eux renseignés auprès des Nets cet été pour « évaluer le prix » du douzuple All-Star. Cela fait plusieurs mois que le package demandé par Brooklyn en échange de Kevin Durant a été rendu public, à savoir un All-Star, d’autres joueurs de haut niveau et des choix de draft. Les Celtics ont tenté le coup en proposant Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour, en vain. Il ne suffit apparemment pas de satisfaire les exigences données pour que les Nets foutent KD dans un Colissimo. Les noms proposés doivent scintiller/incarner le futur de la NBA tout en permettant aux Nets de repartir de bon train, alors que leurs cinq prochains premiers tours de draft appartiennent à Houston. Une équation difficile à penser pour les deux partis.

The Grizzlies have five first-round picks to theoretically utilize in a Kevin Durant trade, but sources say that they will not make Jaren Jackson Jr. or Desmond Bane available. More details: https://t.co/v0E9k9pA4s https://t.co/rqj9nZaxwI — Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2022

Vous avez bien lu : « des sources indiquent que les Grizzlies ne mettront ni Jaren Jackson Jr. ni Desmond Bane à disposition ». Un sacré paradoxe avec l’info précédente, comme quoi Memphis aurait ses chances dans le feuilleton Kevin Durant. On ne mentionne même pas Ja Morant, intransférable de A à Z, et qui ne pourrait même pas débarquer à Brooklyn tant que Ben Simmons y est. Comment se fait-ce ? C’est la faute de la « Designated Rookie Extension », un astérisque sur le contrat que l’on vous explique juste ICI. Du coup, il ne reste aux Grizzlies « que » cinq premiers tours de draft, un gros Dillon Brooks, un plus petit Tyus Jones et des jeunes comme Ziaire Williams, Brandon Clarke, Kennedy Chandler et David Roddy. Pas sûr que Sean Marks soit sensible à ces derniers blazes qui semblent générés à la suite d’une carrière Football Manager trop avancée, genre jusqu’en 2054. Ce sont donc les cinq premiers tours que l’on retiendra en potentielle contrepartie. Ils permettraient à Brooklyn de se refaire sur les prochaines draft, sans regretter d’avoir tout tèj à Houston pour construire une dynastie autour de James Harden, déjà parti, et ses deux compères, sur le départ. Une note de faisabilité « Kevin Durant à Memphis » ? Un léger 4.75/10, parce qu’il manque tout de même un gros nom à joindre dans l’enveloppe.

Difficile de nier l’extase marketing que provoquerait une arrivée de Kevin Durant à Memphis. Difficile également de propulser ce mariage parmi les issues les plus probables à ce feuilleton. On adore Shams Charania hein, mais la contrepartie fait – à notre sens – un couci-couça light pour espérer attirer l’un des meilleurs attaquants de l’histoire.