La thématique paraît complexe mais est en réalité simplissime. Depuis plusieurs saisons, grâce à différents trades, les Rockets accumulent les choix de premiers tours de draft des Nets. Avec une triplette Kyrie Irving – James Harden – Kevin Durant, les New-Yorkais ne prévoyaient effectivement pas de terminer dans les basfonds de la Conférence Est. Sauf que la Barbe s’est cassée en février dernier, et que cette nuit, Kevin Durant a demandé son transfert. C’est bon, vous l’avez ?

Dans le jargon, on appelle ça la méthode Lakers. En 2019, les Angelinos balancent leur premier tour de draft 2022 dans le package pour Anthony Davis. Ce pick étant protégé 11-30, les Pelicans n’ont que peu d’espoir d’en profiter un jour. Il faudrait pour cela que les Lakers du duo LeBron James – Anthony Davis manquent les Playoffs en 2022. Un truc de fou quoi, pas vraiment réalisable, et encore moins après leur titre de champion en 2020. Mais bon, est arrivé ce qui est arrivé et ces messieurs ont pondu une saison 2021-22 catastrophique. Du coup ? Eh bah le 8e choix de la Draft 2022 est finalement revenu aux Pelicans, qui l’ont utilisé pour sélectionner Dyson Daniels. On va le suivre ce gamin hein, en espérant qu’il deviennent a minima Hall of Famer, rien que pour la vanne. Quel rapport avec les Rockets ? Sur les cinq prochaines saisons, la franchise texane dispose des cinq choix de premier tour de Brooklyn, cette fois sans aucune protection. Trois de ces choix sont même sous « pick swap », c’est-à-dire que les Rockets récupéreront le choix des Nets seulement s’il est plus haut que le leur. Il y a encore quelques semaines, cette information n’aurait absolument pas fait l’objet d’un papier. Sous contrat jusqu’en 2026, Kevin Durant était un peu l’assurance compétitivité de Brooklyn. En jouant le titre chaque saison, il était inutile pour les Nets de s’embêter avec des 26e, 27e ou 28e choix. Mais maintenant que le grand fumier a demandé son transfert, la franchise new-yorkaise sera bientôt dépouillé de son n°1, de ses garanties de Playoffs et de ses futurs choix de draft. Sean Marks mange du sable.

Reminder: The Rockets own the rights to or can swap picks with Brooklyn in each of the next 5 years: 2023 Nets 1st round swap

2024 Nets 1st rd pick

2025 Nets 1st round swap

2026 Nets 1st rd pick

2027 Nets 1st round swap And every single one of those picks is UNPROTECTED. — Tommy Beer (@TommyBeer) June 30, 2022

Dans une reconstruction, les premiers tours de draft sont essentiels, mais les fans des Nets ne doivent pas pour autant céder à la panique et traverser la fenêtre la plus proche. Qui dit « transfert de Kevin Durant » dit « contrepartie XXL » : les 29 franchises NBA sont sur le pont pour récupérer l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Une fois cette tempête médiatique passée – et KD installé sous ses nouvelles couleurs – les Nets repartiront normalement avec une très chouette base : Ben Simmons, la contrepartie du départ de Kevin Durant et la contrepartie du départ de Kyrie Irving. Pour ce dernier, rien n’est sûr. On l’envoie un peu partout, sans qu’aucune info fondée n’ait encore vue le jour, mais il est peu probable qu’il reste sans son pote dans les parages, et ce même s’il a activé sa player option en début de semaine. Le front office des Nets ne peut pas se positionner en reconstruction. Ce serait primo, un terrible aveu d’échec et deuzio, sans les premiers tours de draft, un processus plus long qu’à l’accoutumée. On n’a pas de maison de vacances là-bas mais on sait qu’à Houston, on croise fort les doigts pour que ça se vautre.

Les Rockets dorment sur leurs deux oreilles mais gardent un œil ouvert, juste histoire de surveiller la situation des Nets. On dirait un peu une vente par succession où un jeune attend qu’une vieille décède pour devenir proprio de sa maison.