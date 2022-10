Kevin Durant va entamer dans quelques jours sa troisième vraie saison avec les Brooklyn Nets. Au cœur de toutes les rumeurs cet été, il est finalement resté malgré sa demande de trade. Et il va devoir répondre présent pour montrer que cet épisode est vraiment derrière lui.

30 juin dernier, 20h49, la Free Agency va ouvrir dans quelques heures. C’est le moment choisi par Adrian Wojnarowski pour nous lâcher une de ces bombes dont lui seul à le secret : Kevin Durant a demandé un trade. Il veut quitter les Nets, trois ans après avoir signé son contrat. Pendant que Twitter explose, la Ligue s’active, les cerveaux chauffent, tous les GM ou presque réfléchissent au package qu’ils pourront proposer pour s’attirer la superstar mécontente. On parle potentiellement de plus gros trade de tous les temps, c’est la folie à tous les niveaux de la NBA. Tout le monde le veut, mais tout le monde… repartira bredouille de la table des négociations. Le front office des Nets ne lâche pas, et demande toujours plus pour pouvoir lâcher KD, jusqu’à en devenir grotesque parfois : Sean Marks aurait ainsi demandé à Boston de lui envoyer Jason Tatum ET Jaylen Brown. Classique histoire de beurre, d’argent du beurre, et puis pourquoi pas la crémière en prime. Une façon pour la franchise de dire que, non, Kevin Durant ne partira pas, quel qu’en soit le prix. Une attitude appréciée par Kevin Durant, qui est donc finalement resté.

Ce trade, KD l’avait demandé pour plusieurs raisons. Il a récemment indiqué lors du Media Day avoir voulu partir face au manque de stabilité de l’équipe. Quand il a signé son contrat de quatre ans en 2021, il pensait jouer avec les superstars qu’il a fait venir : James Harden et Kyrie Irving. Le premier est parti à Philadelphie, le deuxième n’a pas pu beaucoup jouer faute de vaccin, mais sera bien présent et disponible à 100% cette saison. Et il y a fort à parier que la saison 2021-22 des Nets a poussé Durant à demander son trade. En plus du départ de James Harden en février, donc, Brooklyn s’est manqué sportivement : 44 victoires pour 38 défaites, une septième place à l’Est, et surtout un bon vieux sweep des familles encaissé face à Boston au premier tour des Playoffs. Individuellement, sans surprise, c’est beaucoup mieux pour KD, même s’il n’a joué que 55 match de saison régulière : 29,9 points, 6,4 assists (sa meilleure moyenne en carrière) et 7,4 rebonds, on est dans du classique pour le Slim Reaper et ça n’étonne personne. Mais on lui en demande toujours plus, en témoigne sa place parmi les meilleurs joueurs de la Ligue selon ESPN. Bon, les détracteurs et les haters, Kevin Durant connaît bien. Mais ils ont pu s’en donner à cœur joie après sa demande de trade, critiquant notamment la place qu’il prend face à l’institution des Brooklyn Nets. Et ce ne sont pas les dernières déclarations du GM Sean Marks qui vont les faire changer d’avis.

« Je ne suis pas le boss de KD. Nous sommes partenaires. S’il avait voulu partir et qu’il le voulait encore, il ne serait pas ici avec nous. » – Sean Marks

Une remarque presque aberrante quand on sait que Kevin Durant avait demandé au propriétaire des Nets Joe Tsai de se séparer du coach Steve Nash et du GM, ce qu’a confirmé (ou au moins refusé d’infirmer) Sean Marks. Cette saison, c’est donc KD contre le reste du monde, sauf peut-être ses coéquipiers et c’est déjà ça. Il va donc devoir être bon, très très bon, pour se rabibocher avec son coach et son front office, et pour fermer les quelques nombreuses bouches qui se sont ouvertes à son sujet cet été et même depuis bien longtemps. Fermer des bouches, Kevin Durant sait faire d’habitude, que ce soit sur Twitter ou les parquets de NBA. Et puis gagner avec les Nets, ça pourrait clore une bonne fois pour toute cette histoire de hardest road et de gagner sans Steph Curry et les Warriors. On va donc avoir un KD énervé, revanchard, avec Kyrie Irving pour l’épauler plus de 20 matchs dans la saison. Et un KD énervé, ça donne envie de regarder. Après tout, il fait partie des plus beaux joueurs de l’histoire à voir jouer, non ? Alors qu’on le voit sur le parquet, qu’il fasse ce qu’il sait faire, et qu’il nous en mette plein les mirettes. Mais pour vraiment fermer des bouches, il va falloir gagner.

On a beaucoup parlé de Kevin Durant, Kevin Durant a beaucoup parlé de lui, mais aujourd’hui il faut parler avec le ballon entre les mains. KD va devoir montrer qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, et qu’il peut emmener les Nets plus loin qu’un premier tour de Playoffs.