Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Brooklyn Nets !

#Les bons plans annoncés

Pas la peine de sortir les lunettes de comptables et d’analyser comme des vieux scouts de l’Est, Kevin Durant est LE choix à privilégier du côté de Brooklyn. Il claque en moyenne 47,6 points TTFL et ne sombre que très (très) rarement en-dessous des 30. Même topo pour Kyrie Irving, bien qu’il convienne d’étudier son état d’esprit avant de le sélectionner dès la première semaine de compète. Une autre analyse qui demandera probablement un peu plus de temps, c’est celle du cas Ben Simmons. Le first pick de la Draft 2016 est-il réellement prêt à refouler un parquet pour y produire un basket de niveau All-Star ? Si oui, bienvenue dans les bons plans.

#Les carottes redoutées

Et si ce n’est pas le cas, bienvenue dans les carottes. Il y a deux manières d’imaginer Ben Simmons sous l’étiquette carotte : celle d’un joueur qui ne joue pas et que ses aficionados continuent de sélectionner, dans l’éternel espoir d’un retour en forme, ou celle d’un Ben Simmons mal intégré au groupe Nets, qui joue mais sous-performe derrière le duo Kyrie Irving – Kevin Durant. On pense aussi à Patty Mills et Joe Harris que certains malins aiment choisir quand les decks sont à court de superstars. Quand vous pensez Nets en TTFL, ne pensez qu’à deux ou trois silhouettes. Le reste risque de cruellement vous décevoir.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kevin Durant : 47,6 points

Kyrie Irving : 38,6 points

James Harden : 29,6 points