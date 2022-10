Chaque saison NBA apporte son lot d’interrogations et d’intrigues. C’est tout le temps la même chose, à quelques jours de la reprise. Quel joueur va performer ? Quel coach sera viré ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Où courge ? Pour chacune des 30 franchises, nous avons sélectionné les 5 grandes questions édition 2022-23, et le siège du jour est attribué aux Brooklyn Nets.

Kevin Durant va-t-il redemander à être transféré ?

Le 30 juin dernier, juste avant le début de la Free Agency, Kevin Durant a lâché une bombe sur la planète NBA en demandant son transfert. Derrière, on a eu droit à des rumeurs dans tous les sens et même une grosse série de papiers maison sur les 29 packages pouvant potentiellement permettre aux différentes franchises NBA d’acquérir les services de la superstar. Finalement, au vu du calibre du joueur et de sa situation contractuelle (encore quatre ans de contrat), aucun transfert ne s’est matérialisé au cours de l’été et KD s’est finalement rendu à l’évidence en retirant sa demande de trade. Néanmoins, même s’il a montré son intention d’avancer avec le projet Nets après un meeting avec les dirigeants de Brooklyn et derrière les micros lors du Media Day, on se demande forcément si Durant va redemander un transfert en cours de saison si l’équipe new-yorkaise galère à nouveau…

Combien de temps Steve Nash tiendra sur le banc ?

Malgré l’ultimatum posé par Kevin Durant au proprio Joe Tsai cet été pour essayer de forcer son transfert, le manager général Sean Marks est toujours en place et Steve Nash est toujours le coach de l’équipe. Mais combien de temps va tenir l’ancien MVP des Phoenix Suns sur le banc ? La question mérite d’être posée. Car même si Tsai a réaffirmé sa confiance envers le coaching staff en refusant de céder à la demande de KD, la position de Nash est clairement plus fragile qu’à l’accoutumée. La terrible saison 2021-22 – durant laquelle Stevie a eu du mal à convaincre dans le bordel ambiant de Brooklyn – est passée par là, et sa légitimité au sein du groupe a forcément été mise à mal à la seconde où Durant a demandé son licenciement. Dans un roster composé aujourd’hui de plusieurs All-Stars, Steve Nash n’a pas d’autre choix que de s’affirmer et de trouver le maximum de solutions pour maximiser un roster capable de jouer le titre sur le papier.

Ben Simmons va-t-il effectuer un comeback retentissant ?

Cela fait plus d’un an qu’on n’a pas vu Ben Simmons sur un parquet NBA. La dernière image qu’on a de lui, c’est celle où il refuse un dunk tout fait dans le money time d’un Game 7 de Playoffs pour passer la balle à Matisse Thybulle. On connaît la suite. Transféré aux Nets à la deadline de février dernier après plusieurs mois de conflit ouvert avec les Sixers, Simmons est resté sur la touche depuis, la faute notamment à sa blessure au dos. Mais ça y est, à l’aube de la saison 2022-23, le Boomer est à la fois prêt physiquement et mentalement pour réaliser son comeback. Reste à voir quel visage il va montrer après une si longue absence et sous les couleurs de sa nouvelle équipe. On connaît son talent, ses qualités de playmaker, ses capacités athlétiques et son énorme impact défensif. Il possède un profil pas loin d’être idéal au vu des besoins des Nets et surtout les armes offensives qu’on retrouve dans le roster new-yorkais. Certains imaginent un rôle à la Draymond Green pour Simmons, qui pourrait bien être utilisé en tant que pivot sur certaines séquences. Reste à transformer la théorie en pratique.

Quel Kyrie Irving jouera aux Nets cette saison ?

Kyrie Irving est l’un des joueurs les plus talentueux de la planète basket, mais aussi l’un des plus imprévisibles. Et quand on dit imprévisible, ce n’est pas vraiment un compliment. En l’espace de trois saisons avec Brooklyn, il n’a joué que 103 matchs sur 226 au total, dont à peine 29 l’an dernier à cause de son statut vaccinal. Limite on se demande quelle raison Uncle Drew va encore nous trouver pour éviter de devoir répondre à ses responsabilités accompagnant son statut de star des Nets. Est-ce qu’on est dur avec Ky ? On vous laisse juger, mais faut bien avouer qu’Irving ne fait pas grand-chose pour arranger sa réputation de « joueur à qui on ne peut pas faire confiance ». Certes les blessures font partie du jeu, certes la saison dernière était particulière à cause des restrictions sanitaires en place à Brooklyn, mais par le passé on l’a aussi vu disparaître d’un jour à l’autre pour « raisons personnelles ». De quoi se poser de vraies questions sur l’investissement du bonhomme. Des questions auxquelles Irving devra répondre cette saison, lui qui on le rappelle entre dans une année contractuelle. Peut-être que ça le motivera à montrer son meilleur visage.

Cette équipe va-t-elle performer ou imploser ?

C’est la question que tout le monde se pose et qui plane au-dessus des Nets à l’aube de la saison à venir. Après la saison 2021-22 chaotique et l’été tout aussi mouvementé qui ont caractérisé la franchise de Brooklyn, on se demande si le projet new-yorkais peut vraiment tenir sans exploser en plein vol cette saison. Il n’y a pas si longtemps Kevin Durant demandait son transfert et jetait Steve Nash au feu, Kyrie Irving envisageait fortement un départ, et Ben Simmons était sur la touche. Donc forcément on peut avoir deux-trois doutes sur la capacité de ce groupe à tourner la page et se focaliser à fond sur le basket. Par contre, si la page est vraiment tournée et que les Nets décident enfin de tous tirer dans le même sens, attention. Il y a évidemment énormément de talent dans ce groupe, ainsi que le potentiel pour regarder n’importe quelle équipe de la Conférence Est dans les yeux. Alors, ça explose ou ça performe ?