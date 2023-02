C’était la bombe de la soirée (voire de la semaine, du mois ou de l’année) : Kyrie Irving veut quitter Brooklyn et a demandé à partir d’ici la Trade Deadline de jeudi. Dans la Grande Ligue, certaines franchises commencent à placer leurs pions et à préparer le terrain, mais tout le monde a été pris par surprise. Comme Kevin Durant, qui aurait été “étonné” par la demande de son coéquipier.

Quand tout était trop calme, Shams Charania de The Athletic a décidé de mettre le feu à la planète basket. Kyrie Irving a demandé son trade et veut quitter Brooklyn d’ici jeudi. Boum. Tout le monde a évidemment été pris de cours par cette décision plus que surprenante d’Uncle Drew, qui avait pourtant mis toutes ces histoires derrière lui et ne se contentait qu’à jouer au basket. Kai avait même fait part son désir de prolonger il y a quelques semaines, mais a visiblement changé d’avis.

Si certains GMs ont passé la nuit dans leurs bureaux, d’autres ont appris la nouvelle par la voie d’insiders, comme Kevin Durant, ami et coéquipier d’Irving, qui aurait été “surpris” par la demande de Kyrie selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Étonnant tout de même que KD ne soit pas au courant de cette décision. Kyrie Irving n’aurait donc même pas pris le temps de prévenir son coéquipier en amont, bizarre. Mettons-nous un peu à la place de Durant. Cet été c’était lui qui avait décidé de partir de Brooklyn. En froid avec Steve Nash, le Slim Reaper était finalement revenu sur sa position, désireux de remporter à Brooklyn. Plusieurs mois plus tard, c’est Kyrie qui souhaite quitter le bateau. Hallucinant.

Rien d’autre n’a fuite concernant la réaction de Kevin Durant, mais Woj ajoute que certaines équipes seraient attentif à la suite des événements.

“Au sein des équipes rivales, il y a plus d’intérêt à obtenir Kevin Durant en fonction de sa réaction à la demande de transfert de Kyrie Irving, et de comment cela peut impacter le futur de KD avec les Nets.”

En effet, c’est sûrement la goutte de trop pour les Nets, qui avaient retrouvé un semblant de stabilité depuis deux mois. Depuis l’arrivée de Jacque Vaughn sur le banc, Brooklyn a un bilan de 29 victoires et 14 défaites, Kyrie Irving était redevenu un simple basketteur et Bedford-Stuyvesant pouvait enfin sereinement rêver de titre. Désormais, Sean Marks devra faire le bon choix et essayer d’obtenir la meilleure contrepartie pour le fantasque meneur.

La franchise de l’autre côté du pont n’est jamais tranquille et son projet est en train de vaciller. Et si Kevin Durant ne s’y retrouve plus, il pourrait de nouveau demander à quitter les Nets, cette fois-ci pour de vrai.

