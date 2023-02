Équipe du mois en TTFL : Ch’titeNBA, au Nord c’était les patrons en janvier

Après un mois de pause dans le trophée pour cause de prétendant pris en flagrant délit de multicomptes, c’est le retour du l’équipe du mois en TTFL. Et pour janvier, direction le Nord avec Ch’tite NBA qui a fini avec 13679 points, soit 441,26 points tous les soirs, soit 44,13 points par joueur par soirée. Impressionnant.

Salut la team Ch’titeNBA. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de janvier. Vos premières impressions ?

C’est incroyable, on voyait bien que notre remontée était exceptionnelle mais de la à être élue meilleure équipe du mois de janvier c’est clairement une surprise.

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps vous jouez à la TTFL ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

La Ch’titeNBA c’est d’abord une rencontre entre SharkSports (plus dans l’équipe actuellement mais toujours joueur actif), NiceRage, Creedony et Tomahawk en fin de saison 2018-19 dans un bar lillois. S’en suit l’idée de monter une équipe avec uniquement des nordistes pour la saison 2019-20 ou on terminera en L9 mais 3ème au général des PO. Depuis on s’est stabilisés avec des petits recrutement par ci par là (big up Charles, Giovanni, Alpha) pour finir en L3 sur les saison 2020-21 et 2021-22. Actuellement l’équipe a 31 ans de moyenne d’âge et est composée de :

EtienneBDF, fan de KD 1ere année de contrat

Lamargan7, fan des Lakers et de Lamar Odom 2ème année de contrat

ArthurPepito, fan des Mavs 2ème année de contrat

Sebalille, fan des Hornets 3ème année de contrat

DrSqueeze, fan de GS 2ème année de contrat

Creedony, fan de Lillard 4ème années contrat

Tomahawk, fan des Nuggets 4ème année dernière contrat

Bieblot, fan des Raptors 2ème année de contrat

Neyzel, fan des Blazers 3ème années de contrat

NiceRage, fan des Spurs 4ème années de contrat

Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

Là comme ça le premier qui me vient c’est le all in Kyrie à 98 la saison dernière mais lors de notre première saison on avait eu des Harden pour le TD à 60 pts ( je me souviens plus du score exact ). Et après on a eu aussi des fails perfs sur des Curry, des Kawhi, des Harden. On a eu un missclick original avec DiVincenzo au lieu de Giannis une fois et un no pick parce que le chien s’est sauvé…

Avec cette prestation, vous ambitionnez le titre à la fin de la saison ?

On ambitionne toujours le plus haut possible donc on verra si on arrive à garder le rythme, une chose est sûre : on lâchera rien.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ? Vous avez misé sur le Donovan Mitchell record ?

Pour réaliser un mois pareil, on a même pas eu besoin du Spida ni du Luka à plus de 100 points. Notre meilleure nuit de la saison pour l’instant est quand même en janvier avec le all in Lillard à 710 points et on a aussi pu compter sur des pick comme Giannis à 87, Doncic à 83, Spida à 68, Butler à 68, Tatum à 84, Kawhi à 64, Kyrie à 67, PG à 62, Curry à 62 et Jokic à 66.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Après vous vous en doutez, bien sûr qu’on a pris des carottes, 15 pour être précis dont 5 bulles sur des joueurs annoncés out après la clôture avec notre pire nuit du mois à 281 points (le lendemain des 710 points d’ailleurs) avec des picks comme Randle à 21, Sabonis à 0 compensés par Brunson à 47 et Sengun à 49. En terme de carottes on a aussi pu savourer Kawhi à 8, Siakam à 20, Nurkic à 5, Sengun et Giannis à 0 et Claxton à 20. C’est pour ça que nous pensons que ce mois de janvier, c’est avant tout de la régularité avec une moyenne de 446 points par nuit (NDLR : 441 en réalité).

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Comme dirait un philosophe de notre époque : “seule la victoire gagne”. Non plus sérieusement pas vraiment de conseils à donner, le principal c’est de se dire que c’est qu’un jeu. J’en profite pour vous remercier pour tout ce que vous faites, merci au Lab et la bise à toutes les équipes qu’on a pu croiser de près ou de loin.

Gros gros coeur avec les doigts

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation en TTFL. On vous souhaite le meilleur, mais de préférence derrière la Team TrashTalk (bon c’est pas gagné, nous on est nuls depuis quelques semaines) 😉