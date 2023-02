Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. Cette phrase, attribuée au poète Paul Eluard, résume parfaitement ce que nous nous apprêtons à vivre en tant que fans de Basketball dans les jours et semaines qui arrivent : des rendez-vous. Avec LeBron James. Avec Michael Jordan. Avec un morceau d’histoire de la balle orange qui va se jouer devant nous sur et en dehors des parquets. Nous ne sommes que le 4 mais ce mois de février 2023 est déjà dans l’histoire.

Il n’est jamais évident de savoir à l’avance que nous allons vivre des moments historiques. Parce qu’ils ne préviennent pas souvent. Parce qu’ils frappent sans s’annoncer et nous marquent pour toujours. Pour une fois, nous sommes prévenus. Sauf cataclysme, LeBron James va bientôt devenir le scoreur le plus prolifique de tous les temps. Dans une saison, sa 20ème parmi l’élite, où il tourne à plus de 30 points par match de moyenne, le King va dépasser les 38 387 unités qui figurent au compteur de Kareem Abdul-Jabbar. On en parle depuis des mois. On savait en commençant cet exercice 2022-23 que ce record allait tomber. L’enfant d’Akron y est. Nous y sommes tous, à admirer cette longévité inouïe, ce prime qui ne semble pas vouloir finir.

Actuellement, la seule vraie incertitude réside dans la date à laquelle le record va tomber. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, LeBron a déposé 28 points sur le parquet des Knicks. Il en a profité pour devenir le seul joueur à avoir fait un triple-double dans sa 20ème saison et pour s’insérer dans le top 4 des passeurs les plus prolifiques de tous les temps en NBA. Mais ça c’est juste l’assaisonnement. Dans la nuit de jeudi à vendredi, pas de triple-double cette fois mais 26 points face aux Pacers. Des unités qui rapprochent un peu plus le King du record de Jabbar. Il lui en manque 63 au moment où ces lignes s’écrivent. Cela va sûrement être un peu court pour le match de cette nuit chez les Pelicans. Si jamais ça ne l’est pas, cela voudra dire que BronBron aura fait d’une pierre deux coups en battant son record de points sur un match pour battre le record de points en carrière. Avouons-le, ça aurait de la gueule.

Le plus probable reste que James va marquer son 38 388ème point à domicile, devant le public qui est le sien depuis presque cinq ans, celui des Lakers. Soit contre le Thunder dans la nuit du 7 au 8, soit contre les Bucks dans la nuit du 9 au 10. Si c’est face aux Bucks, c’est encore plus fou. Car, du haut de ses 218 centimètres et de ses 75 ans, Kareem Abdul-Jabbar a pris ses places pour être au premier rang du Staples Center quand son record va tomber.

Une des étreintes les plus puissantes de l’histoire du sport est en route vers nos yeux.

Une fois ce record, l’un des plus prestigieux qui soit en NBA, sera sien, James devrait avoir quelques jours devant lui avant de rejoindre Salt Lake City pour participer à son 19ème All-Star Game. Il égalisera ainsi un autre record, détenu par… Kareem Abdul-Jabbar. Rendez-vous l’an prochain pour devenir le seul dans l’histoire avec 20 sélections pour le match des étoiles ? Vu le niveau auquel LeBron évolue encore aujourd’hui, seule une blessure pourrait l’en priver.

À l’orée de ce All-Star Weekend, à deux petits jours seulement du 72ème All-Star Game, Michael Jordan va fêter ses 60 ans. Voilà qui ne nous rajeunit pas… Sa Majesté des airs va se lancer dans la septième décennie de son existence. Même s’il est discret et se fait rare dans ses déclarations, le grand Mike reste un personnage clé de la planète orange, 20 ans après avoir raccroché les sneakers. Ses exploits, ses performances immenses, sa grâce, son toucher, son instinct de gagneur sont des must-see pour tout fan de basketball qui se respecte. Son nom, sa marque, ses chaussures sont des incontournables des parquets, des modes lifestyle et plus en plus de terrains de foot. Jordan vieillit mais il est et restera éternel.

Le 17 février prochain, nous serons le vendredi d’ouverture du All-Star Weekend que Salt Lake City accueillera pour la première depuis 30 ans et celui de 1993. Mais comme souvent dans les grands moments dans l’Utah et chez le Jazz, l’actualité tournera donc autour de Jojo. 60 années de vie. Un 6 et un 0, comme son bilan en finales NBA. Les hommages vont pleuvoir. L’encre va couler pour raconter et louer encore et encore la carrière de Michael. Les highlights de ses plus grands moments vont ruisseler sur les réseaux sociaux pour notre plus grand bonheur

L’an dernier, pour les 75 ans de la NBA, les plus grandes légendes s’étaient donné rendez-vous à Cleveland lors du All-Star Weekend. Sans Bill Russel ni Larry Bird. Sans Kobe. Mais avec un panel historique de joueurs. Magic, Shaq, Isiah Thomas, Kareem, Hakeem, Bill Walton, Dennis Rodman, Jason Kidd, Kevin Garnett, Robert Parish, Pat Ewing, Chris Paul, Stephen Curry, Jerry West… Tous rassemblés à la gloire de la grande ligue, comme pour montrer à quel point son passé est riche et son futur encore plus. Chambrages, discussions et embrassades chaleureuses ont bien évidemment nourri cette incroyable réunion, ponctuée par une cérémonie au casting unique à la mi-temps du match des étoiles.

Au milieu de cette avalanche de clichés historiques, un moment a crevé l’écran. Le temps s’est même arrêté pendant une minute : toutes les lumières et tous les objectifs ont été braqués sur cette étreinte émouvante et pleine de respect entre Sa Majesté Jordan et le Roi LeBron. Deux monstres qu’on oppose si souvent mais que tellement de symboles rapprochent. Leurs grandeurs, leurs carrières immenses, leurs dominations sur leurs époques respectives et l’exemple qu’ils sont et seront toujours pour les jeunes joueurs aux envies d’avenir dans le basket professionnel. J’ai admiré Jordan et j’aime ce qu’il devient. J’admire le symbole qu’il est et j’aime le fait qu’il soit encore dans le basketball jusqu’au cou à l’aube de sa septième décennie. J’admire LeBron James, sa mentalité, sa longévité et j’aime le symbole qu’il est lui aussi. “Ce gamin à qui on a donné les clés du business à 18 ans et domine toujours maintenant qu’il en a 38”, comme l’a dit récemment et très justement Kyrie Irving.

De quoi parlais-je plus haut ? Ah oui : “une des étreintes les plus puissantes de l’histoire du sport”. C’est bien de cela dont il s’est agi en ce 20 février 2022 sur les planches de Cleveland. Un an plus tard, les hasards du calendrier vont donc nous mettre Michael Jordan et LeBron James côte à côte sur fond de Kareem Abdul-Jabbar pendant ce mois de février 2023 (deux mille VINGT-TROIS). Les trois plus grands joueurs de tous les temps (selon de multiples analyses objectives menées ces dernières années) vont être liés à tout jamais par les semaines qui arrivent. King James va dépasser Kareem et un record qui, pendant longtemps, nous a paru intouchable. Tout cela va se faire sous l’œil attentif de Michael Jordan. Au final, LeBron et Mike ne se font pas d’ombre, ils s’illuminent mutuellement…

Une citation a introduit ces quelques lignes, une autre va les terminer. L’illustre Elsa Triolet a écrit : “Les hasards de nos vies nous ressemblent”. Dans les jours à venir, la carrière de LeBron James va croiser la vie de Michael Jordan. Ce hasard leur ressemble bien en effet. Il s’appelle l’histoire.