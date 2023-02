C’est la bombe de ce début de week-end : Kyrie Irving a demandé un transfert pour quitter Brooklyn avant la trade deadline. Entre le joueur et la franchise, les relations paraissaient pourtant positives. Derrière ce revirement total de situation, un différend contractuel entre Uncle Drew et les Nets. Est-ce que cette annonce ne serait finalement pas un moyen pour Kai d’obtenir ce qu’il veut ?

Depuis plusieurs semaines, certaines rumeurs indiquaient que Kyrie Irving était désireux de prolonger son aventure à Brooklyn pendant encore plusieurs années. À raison : la reprise des Nets par Jacque Vaughn a été un franc succès et avant que Kevin Durant ne se blesse, les Nets ont tabassé quasiment tous leurs adversaires. Depuis que KD est chez l’infirmière Joëlle, Kai a globalement bien tenu la baraque : 30,3 points, 6,9 passes et 5,7 rebonds. Des statistiques qui le mettent en bonne grâce chez les Nets… mais aussi aux yeux du reste de la ligue.

Et là est toute la perversité de la situation. Allez, sortons les classeurs estampillés “compta” pour faire un petit point sur la moula. Kyrie sera agent libre cet été. Avec une player option de 36 millions de dineros exercée cette année, Kyrie n’envisagerait pas de faire une ristourne concernant son revenu. Pour les Nets, deux choix s’offrent : celui de la logique et de la raison, à savoir proposer un contrat de type deux ans sec ou une année + une autre en option.

Kyrie Irving’s camp did not negotiate after Brooklyn Nets presented an offer that was tied to team winning a championship, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. Told the issue was not about money, and now it’s said he wouldn’t even stay if offered a full max contract. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 3, 2023

La sécurité en prime, au cas où l’apport du meneur viendrait à baisser et son contrat à devenir plus un boulet qu’une belle aubaine. Deuxième choix, celui du risque. Quatre ans de contrat, à 50 patates la saison. Bien plus risqué, bien plus handicapant même si rien n’est trop beau lorsque l’on vise un titre. Spoiler : c’est ce deuxième deal que Kyrie viserait en priorité, et c’est là que ça coince. Nous avions écrit il y a quelques semaines qu’un tel montant serait vu par beaucoup d’acteurs de la ligue comme impossible à aller chercher par le meneur, que ce soit chez les Nets ou ailleurs.

Souci ? Désormais, les Nets sont clairement sous pression. Si la situation doit être réglée au plus vite, Brooklyn va être confronté au choix de donner au gars ce qu’il veut ou ne pas céder. La deuxième situation pourrait mener au clash, et avec la sorte de jurisprudence Ben Simmons, Uncle Drew pourrait alors aller jusqu’à boycotter la deuxième partie de saison de Brooklyn.

D’autant plus que selon certains insiders, la relation entre Kai et les Nets serait désormais irréparable. Alors, on fait quoi ? Kyrie veut partir, mais les Nets ne lâcheront pas contre peanuts. Qui est en situation de vouloir gagner maintenant ? Les Lakers, mais ils n’ont que des picks de Draft à envoyer. Des choix certes très intéressants, mais pas en adéquation avec les ambitions de Kevin Durant. Les Suns ? Pas certain qu’ils lâchent toute leur équipe pour racheter trois mois de contrat. Les Mavericks ? Bof, dépouiller leur équipe de role players ne serait pas non plus un bon plan.

La meilleure option ? Laisser quelques heures passer, pour espérer d’entrevoir les vraies intentions de chacun. Wait and see !