Annoncé dans les rumeurs de trade à Denver, Bones Hyland semble de plus en plus proche d’un départ selon Tim MacMahon. L’insider d’ESPN semble persuadé que le jeune talent a fait son temps aux Nuggets.

Transféré ou pas alors ? Cité parmi les potentiels partants à Denver, Bones Hyland pourrait bien ne pas faire de vieux os dans les Rocheuses. Alors qu’on annonce des rapports compliqués avec Mike Malone, le guard se rapproche inexorablement de la sortie. Tim MacMahon, insider pour ESPN, participait ce vendredi au podcast “The Hoop Collective” en compagnie de Brian Windhorst et Tim Bontemps. Selon lui, le suspense est mort concernant Hyland, il va être transféré (à partir de la 37ème minute du podcast).

“Bones Hyland va être échangé. Il s’agit juste de savoir où et contre quoi.”

Simple, clair et limpide. Après, on peut toujours dire qu’un insider peut dire un truc et que l’inverse se passe, c’est loin d’être une nouveauté mais on sent que ça se rapproche pour Bones Hyland. Mike Malone l’a envoyé au bout du banc avec DeAndre Jordan lors du dernier match face aux Warriors. Peut-être la réponse à un Hyland demandant plus de temps de jeu et de responsabilités. Quelques heures seulement après le podcast de MacMahon, Jamal Murray a lui posté un message assez critique qui semble directement envoyé à destination de son jeune coéquipier.

Do not complain about what you didn’t get

From the work you didn’t put in .. — Jamal Murray (@BeMore27) February 3, 2023

Si le nom de Hyland n’est pas formellement mentionné, difficile de ne pas y voir un rapport direct avec les événements du moment. De quoi donner encore plus de crédit à la théorie d’un départ rapide pour le sophomore. Hyland tourne à 12 points, 3 passes et 2 rebonds en 19 minutes avec la seconde unit de Denver. Vu sa situation contractuelle (il termine juste la deuxième année de son contrat rookie) et sa marge de progression, les Nuggets ne devraient pas avoir trop de mal à trouver preneur dans les prochains jours. La question désormais : où et contre quoi ?

Ça sent la fin des haricots pour Bones Hyland dans les Rocheuses. Le guard sera-t-il encore un joueur de Denver après la deadline ? Ça n’en prend pas le chemin.

Source texte : Tim MacMahon / ESPN / The Hoop Collective