Les Nuggets vont-ils bazarder Bones Hyland avant la trade deadline ?

Bones Hyland et les Nuggets, une histoire qui touche à sa fin ? La direction de Denver serait en tout cas en train de jauger la valeur de leur sophorome sur le marché. Une place et un salaire qui s’en va, pour faire place à un intérieur défensif ? C’est l’idée émise dans les différentes rumeurs.

Bones Hyland, l’une des belles histoires de la saison passée. Le joueur qui a frôlé la mort alors qu’il n’était qu’un adolescent avait rayonné lors des Playoffs avec les Nuggets, par sa décontraction la plus totale sur le terrain. Cette saison, il ne semble pourtant plus être aussi en vogue dans les Rocheuses. Avec 12,3 points, 2,1 rebonds et 3 passes à 40% au tir, le meneur des Pépites est intéressant en sortie de banc pour reposer Jamal Murray, mais des embrouilles rapportées avec Mike Malone en auraient fait un élément plutôt lourd à gérer.

L’heure des adieux ? Oh la, pas trop vite les loustics. Shams Charania indique que les Wolves seraient intéressés, en même temps Bones reste un joueur à fort potentiel et D’Angelo Russell est toujours en situation complexe à Minny. Pour autant, Denver ne voudrait pas moins d’un joueur avec un premier tour de draft dans ses valises.

🚨 Bones Hyland serait bien disponible, les Nuggets discutent d’un potentiel transfert le concernant. À prolonger prochainement, tout comme Bruce Brown, le scoreur pourrait être transféré à la deadline pour éviter de mettre Denver dans une situation financière compliquée. pic.twitter.com/6OoCirtjbQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Ce joueur, on connaît déjà une partie de son portrait robot : c’est un intérieur, qui est spécialisé dans la protection de cercle. Ne reste plus qu’à trouver un profil qui corresponde aux critères et de proposer à l’équipe qui le possède si elle n’est pas intéressée pour le refiler.

Bones Hyland est d’une valeur plus qu’intéressante pour largement trouver ce type de joueur. Il ne reste “qu’à” sonder tout le monde et organiser les choses. En dix jours, préparez des caisses de café en poudre et beaucoup de courage. Si rien n’est fait cet hiver, le dossier aura – sauf rebondissement – de fortes chances d’être remis sur la table cet été.

Source : Shams Charania, The Athletic