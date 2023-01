Même si le week-end de LeBron James a été marqué par une défaite rageante à Boston et une énorme erreur d’arbitrage, le King a encore fait un grand pas vers le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar. Un record qui symbolise évidemment l’exceptionnelle longévité du Chosen One, considéré comme “l’exemple ultime” par un certain Kevin Durant.

____

Qu’on soit Kevin Durant ou kevin_du_67, impossible de ne pas être admiratif devant les exploits actuels de LeBron James.

38 ans, 20e saison NBA au compteur, plus de 30 points – 8 rebonds – 7 passes de moyenne sur la campagne 2022-23. Du. Jamais. Vu. Tout simplement.

KD, qui est arrivé dans la Grande Ligue juste avant que LeBron ne remporte son premier titre de MVP avec Cleveland, s’est spécifiquement exprimé sur l’incroyable longévité de James. C’était lors de son passage sur #NBAHooperVision samedi soir. Le respect que KD a pour le King, il est immense.

“Sa longévité, c’est une source d’inspiration. 30 points par match à 38 ans, il continue d’être décisif des deux côtés du parquet, il traverse le terrain à toute vitesse, il est toujours explosif, il continue de lâcher des gros dunks où je me dis ‘mais comment peut-il encore faire ça ?’. Il est l’exemple ultime pour un athlète. Tout le monde ne peut pas faire ce qu’il fait. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. […] Il est devenu la référence pour les joueurs de basket pour longtemps.”

Souvent considéré comme le rival numéro 1 de LeBron James dans son accession vers le trône, Kevin Durant a vu la greatness du bonhomme de très près. À trois reprises les deux se sont affrontés sur la plus grande des scènes – les Finales NBA – avec une victoire pour James (2012) et deux pour KD sous le maillot des intouchables Warriors (2017, 2018).

Mais si la longévité de LeBron marque tellement l’esprit de Durant, c’est peut-être aussi parce que ce dernier sait à quel point c’est difficile de rester au top aussi longtemps sans connaître de (grosses) blessures, avec une telle régularité et une telle durabilité. Alors que James n’est plus qu’à 117 points de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, KD n’est lui “qu’à” la 14e place du classement all-time des scoreurs malgré la quatrième plus grosse moyenne au scoring de tous les temps (27,28, juste devant James). La faute aux gros bobos subis au fur et à mesure des années, que ce soit à Oklahoma City, Golden State ou Brooklyn.

Quand LeBron James battra-t-il le record de Kareem Abdul-Jabbar ? Il reste 117 points à marquer, logiquement en quatre ou cinq matchs c’est torché. Cela nous emmène aux alentours du 7-9 février, date à entourer en rouge sur votre calendrier.

Source texte : #NBAHooperVision