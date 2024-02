Kevin Durant admiratif de la longévité de LeBron James

À 35 ans et après 17 années en NBA, Kevin Durant fait partie des modèles de longévité quand on parle de basket américain. Et puis il y a LeBron James : 39 ans, 21e saison dans la Ligue, et évoluant toujours à un niveau de superstar. De quoi forcer l’admiration de KD.

Kevin Durant et LeBron James ont souvent vu leurs routes se croiser. Ils se sont affrontés à trois reprises en Finales NBA (2012, 2017, 2018), ils ont proposé certains des meilleurs duels en NBA au cours de la décennie 2010, ils se sont succédé pour remporter des titres de MVP, et le respect entre les deux a toujours été des plus sincères. Tout ça pour dire qu’il y a peu de gens sur cette planète qui sont aussi bien placés que KD pour parler du King, et notamment de sa longévité sans précédent.

Dans une longue interview avec son manager Rich Kleiman, Kevin Durant a rendu un bel hommage à LeBron, qui est récemment devenu le premier joueur de l’histoire NBA à totaliser… 20 sélections au All-Star Game.

“Cette longévité, elle signifie quelque chose. Cela doit être un exemple. Si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble la greatness, bien sûr vous devez accumuler des titres en peu de temps, des récompenses individuelles. Vous pouvez être au sommet brièvement mais moi, je respecte vraiment quelqu’un qui joue pendant longtemps. Voilà ce que j’apprécie à propos de LeBron : son enthousiasme, son amour pour le jeu. C’est aussi simple que ça. Tout ce qu’il a construit se base sur ça. Et c’est quelque chose que j’apprécie, je peux apprendre de ça.”

On parle souvent des exploits athlétiques de LeBron à 39 ans, et de sa longévité d’un point de vue physique. À juste titre, car continuer d’évoluer à un tel niveau quand vous avez plus de 1 700 matchs au compteur, c’est tout simplement du jamais vu.

Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant dans tout ça, c’est la capacité du King à toujours avoir les ressources mentales pour se donner à fond chaque jour alors qu’il a déjà tout accompli et tout connu en NBA.

“Quand vous avez atteint les 15, 16 ans dans la Ligue, vous comprenez à quel point c’est dur de se lever chaque jour, pour aller bosser alors que vous savez déjà tout, et que vous devez vous entendre avec d’autres qui ont moins d’expérience. Il continue de se lever pour travailler aussi dur que possible, être le meilleur coéquipier possible. C’est ça la greatness pour moi.” – Kevin Durant

“When you’re 39 in your 20th year, half your life is in the league, and you’ve played against 40% of the players who have ever played in the NBA… That longevity has to mean something.”

Kevin Durant on LeBron James’ longevity 🔥

(via @boardroom)pic.twitter.com/vIspgVHFV9

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 18, 2024

LeBron le dit souvent, le mental guide le physique.

Si le King est toujours parmi les meilleurs joueurs NBA aujourd’hui, s’il continue à repousser les limites de la longévité à chaque match, c’est parce qu’il possède la même motivation qu’à 18 piges quand il est arrivé dans la Grande Ligue. Bien sûr, ses objectifs ont changé au fur et à mesure des années, et LeBron a élargi son royaume bien au-delà des limites du parquet. Mais une chose est toujours restée : la volonté de maximiser ses talents pour le jeu qu’il aime tant. Peu importe ce qu’il a traversé, peu importe la pression, peu importe les accomplissements.

C’est pourquoi il est, aux yeux de certains, le plus grand de tous les temps.

__________

Source texte : Boardroom

À lire également :