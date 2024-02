Du 25 juillet au 11 août 2024 se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris. Mais pour le basket, la première partie de la compétition se jouera du côté de Villeneuve-d’Ascq (près de Lille), dans le stade Pierre Mauroy. Des soucis de logistique ont en effet poussé la balle orange à 250 kilomètres de la Tour Eiffel. Dans un long article sur The Athletic, Joe Vardon nous explique en détail comment le basket a été obligé de déménager en dehors de la capitale.

“Attends, t’es sérieux ?”

Voilà comment la superstar de Team USA Kevin Durant a réagi quand il a appris que les premiers matchs du tournoi de basket se dérouleront à Lille et non à Paris.

Est-ce que ça va en refroidir certains au moment de s’engager pour la grande compétition estivale, alors que les Américains prévoient de sortir l’artillerie lourde ? L’avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre : jouer à Villeneuve-d’Ascq plutôt qu’à Paname, c’est pas le même prestige ni le même confort. Sans manquer de respect à nos amis du Nord.

La gymnastique et le badminton prioritaires sur le basket

Si vous vous demandez pourquoi le basket va devoir jouer la première phase de son tournoi olympique au stade Pierre Mauroy de Lille, il faut remonter à septembre 2020.

C’est en effet à ce moment-là que la carte des sites accueillant les différentes compétitions olympiques a commencé à être modifiée. À l’origine des changements à venir ? Le déplacement de certaines compétitions de natation. Initialement, un tout nouveau Centre Aquatique Olympique aurait dû accueillir l’ensemble des épreuves de natation, à la fois les courses, la natation synchronisée et le plongeon. Mais pour des raisons budgétaires, en plein climat COVID, ce nouveau Centre Aquatique (basé à Saint-Denis) a été construit avec moins de places que les 15 000 initialement prévues, et les courses de natation ont ainsi été déplacées vers l’arène Paris La Défense pour respecter les exigences de la fédération internationale de natation.

Sauf que dans l’arène Paris La Défense, il y avait initialement les compétitions de gymnastique. Celles-ci ont donc également dû être délocalisées, à l’Accor Arena de Bercy. Comme vous pouvez le devinez, l’Accor Arena – qui accueille les NBA Paris Game depuis 2020 – était aussi la salle où devait se dérouler l’ensemble de la compétition olympique de basket (hommes et femmes). La gymnastique étant considérée comme un sport de Catégorie A par le Comité International Olympique (CIO), elle a été privilégiée au basket, sport de Catégorie B. Pour rappel, les sports sont classés d’après leur degré de popularité, évalué par le CIO.

L’Accor Arena étant occupée par la gymnastique pendant la première semaine des Jeux Olympiques, le basket a dû trouver une nouvelle solution pour la phase de groupes du tournoi. Au départ, ça parlait du… hall 6 du Parc des Expositions, situé Porte de Versailles. Très vite, l’ensemble des organisateurs ont compris que ce lieu n’était pas digne d’une grande compétition comme les Jeux Olympiques. Mais alors, où aller ? L’Adidas Arena, une salle de 9 000 places qui vient tout juste d’ouvrir ses portes dans le 18e arrondissement, semblait représenter une solution beaucoup plus viable. En effet, cette arène a été conçue en premier lieu pour la balle orange puisque le club du Paris Basket (Betclic ELITE) y réside.

Problème : elle est aujourd’hui réservée pour le badminton.

Les compétitions de badminton aux Jeux Olympiques étaient prévues à l’Adidas Arena depuis le début, et n’ont pas été délocalisées contrairement à d’autres disciplines. Pourquoi ? D’après Étienne Thobois, le bras droit de Tony Estanguet (président du comité d’organisation de Paris 2024), c’est avant tout une question de normes, la hauteur de l’Adidas Arena permettant d’organiser les tournois de badminton contrairement à d’autres lieux. La Ville de Paris et des dirigeants de la compétition olympique ont également souligné que les coûts auraient été trop importants pour délocaliser le badminton en dehors de la capitale. Mais aux yeux de certains dirigeants de la balle orange, David Kahn en tête, la vraie raison est ailleurs. Le président du Paris Basket (et ancien manager des Minnesota Timberwolves) a pointé du doigt le statut d’Étienne Thobois.

“Tout le monde sait à Paris que le numéro 2 de Paris 2024 (Étienne Thobois, ndlr.) est un ancien joueur de badminton et un dirigeant haut placé du badminton.” David Kahn, via The Athletic

On vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais une chose est certaine : la salle du Paris Basket accueillera du badminton, et les compétitions olympiques de basket se dérouleront à Lille pour le premier tour.

Les inquiétudes d’Adam Silver

Si le Stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq – qui possède un toit rétractable – a déjà accueilli une grande compétition de basket par le passé (l’EuroBasket 2015) et permet d’accueillir plus de 27 000 personnes en configuration basket, à la base ce n’est pas une arène réservée à la balle orange. C’est un stade de foot. Alors forcément, le big boss de la NBA Adam Silver se pose quelques questions.

Pour Silver, le plus important est évidemment que ses stars NBA soient accueillies et puissent jouer dans les meilleures conditions possibles aux Jeux Olympiques. C’est encore plus le cas quand vous avez des grands noms comme LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry qui prévoient de faire le déplacement. L’Accor Arena, Adam Silver connaît. Il y va tous les ans au mois de janvier pour assister au NBA Paris Game, dont la troisième édition a eu lieu il y a quelques semaines. L’Adidas Arena, Adam connaît un peu moins, mais au moins c’est une salle de basket et en plus elle est toute neuve.

Le Stade Pierre Mauroy de Lille ? Ça c’est un autre délire.

Principal sujet qui tracasse le commissionnaire de la NBA : l’absence de climatisation dans le stade. En plein été, c’est vrai que ça peut poser deux-trois problèmes pour les joueurs. Adam Silver ne voudrait pas voir LeBron James être pris de crampes en plein match comme il y a dix ans lors des Finales NBA 2014 à San Antonio, quand la clim de la salle texane avait lâché.

N’hésitant pas à contacter le président de la République Emmanuel Macron le mois dernier pour lui présenter ses inquiétudes, Silver s’est vu indiquer qu’un système temporaire de clim allait être installé pour la compétition olympique, et que les joueurs évolueront dans de bonnes conditions.

Est-ce qu’il a été convaincu ? Pas sûr.

“Si on avait pu choisir entre faire toute la compétition à Paris ou jouer la phase de groupes à Lille, je sais qu’on aurait choisi Paris” – Adam Silver, via The Athletic.

Les stars NBA privées de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques ?

En plus des conditions de jeu, il y a évidemment des questions logistiques qui entrent en compte, notamment sur les déplacements entre Lille et Paris. Et en particulier concernant la cérémonie d’ouverture.

Pour rappel, la cérémonie est prévue pour le 26 juillet 2024. Les différentes délégations traverseront la Seine – du pont d’Austerlitz au Trocadéro – sur des embarcations devant plus de 300 000 personnes. 10 500 athlètes seront ainsi sur l’eau… mais peut-être pas les stars NBA et WNBA. En effet, avec le début de la phase de groupes le lendemain à Lille, ça risque d’être tendu de participer à la cérémonie d’ouverture.

“Team USA ou l’Équipe de France jouera le jour d’après. Donc potentiellement, on ne sera pas sur les bateaux. Et c’est un problème pour les joueurs car certains d’entre eux veulent participer à la cérémonie d’ouverture, surtout à Paris.” Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de Basket.

Verra-t-on LeBron, Curry, Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Cie sur la Seine le 26 juillet prochain ? Rien n’est moins sûr.

Le fait que la première phase du tournoi olympique se joue en dehors de Paris, associé à l’impossibilité potentielle d’assister à la cérémonie d’ouverture dans la ville lumière, apporte forcément une part d’ombre pour le basket aux Jeux Olympiques 2024. Alors certes, ce n’est pas nouveau et pas propre à la balle orange : on a vu par le passé, dans de précédentes olympiades, des sports être délocalisés en dehors de la ville principale, obligeant des athlètes à rater la cérémonie d’ouverture.

Néanmoins, difficile de ne pas regretter une telle situation pour Paris 2024, surtout quand on a conscience de l’impact que peut avoir une telle compétition pour booster encore plus le développement du basket en France.

Sources texte : The Athletic / Libération / Paris 2024