Anormal, insensé, aberrant, saugrenu, délirant, extraordinaire… Autant d’adjectifs devraient réussir à décrire cette statistique mais probablement qu’ils n’y parviendront pas. LeBron James a joué contre 35% des joueurs NBA de l’histoire… C’est complètement fou.

Vous les connaissez ces statistiques qui tombent, chaque nuit en NBA. Un tel est le 2è meilleur joueur à inscrire 6 798 points en shootant à plus de 37% à 3-points, 48% au shoot tout en ayant pris plus de 973 rebonds défensifs de la main gauche. Parfois ridicules tant ses stats sont poussées à l’excès. Et bien celle-ci… ne rentre pas dans cette case. Avoir joué contre 35% des joueurs dans l’histoire est très évocateur de la longévité extraordinaire de BronBron. Vous n’êtes pas trop mauvais au basket et vous avez intégré un jour la Grande Ligue dans les 80 dernières années ? Il y a donc un peu plus d’une chance sur trois que vous ayez affronté King James.

Pardon ? pic.twitter.com/JzfXmfh6EL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024

Pour illustrer ce chiffre fou, sachez donc que LeBron a donc joué contre Reggie Miller et Brandon Miller. Il a joué contre Jérôme Moiso et Victor Wembanyama. Contre Gary Trent et Gray Trent Jr. Contre Gary Payton et Gary Payton II. Bref, on va s’arrêter là vous avez saisi l’idée. La longévité de LBJ est insensée, le plus anormal étant surtout son niveau de performance à cet âge, après avoir joué aussi longtemps, puisque l’on rappelle respectueusement qu’il torche aujourd’hui les enfants des parents… qu’il a déjà torché il y a presque vingt ans.

Jabari Smith Jr: “You played against my dad yo first NBA game ever, you feel old don’t you”

LeBron James: “Why you do that to me”

Amazing NBA moment. pic.twitter.com/l9IDAMkPeo

— Bradeaux (@BradeauxNBA) January 17, 2023

“It made me feel extremely old when Jr. told me that… I just feel extremely blessed to be able to play this game and touch multiple generations.” @KingJames on his timeline and stamp on the NBA. pic.twitter.com/3s1JtCyrMB

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 17, 2023

“Je me suis senti extrêmement vieux quand Jabari Smith m’a dit ça. Je suis extrêmement reconnaissant d’être capable de jouer et d’affronter plusieurs générations.”

LeBron James a traversé l’histoire de la NBA et continue encore de l’écrire. Assez exceptionnel qu’un gars drafté quatre ans avant la commercialisation du premier Iphone soit encore en NBA, à ce niveau là. Pour rappel, seuls deux joueurs de la draft 2010 sont encore en activité. Il faudra sûrement attendre la fin de sa carrière pour se rendre compte de ce qu’a fait LeBron mais ce genre de chiffre presque incommentable rend tout de même hommage au délire qu’il représente.

Source texte : SpectrumSportsNet