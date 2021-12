Les Lakers respirent enfin : LeBron James et Russell Westbrook solides, Melo et Monk pour backer, on souffle à Los Angeles !

Après cinq défaites de suite les Lakers se devaient de réagir. Parce que cinq défaites de suite c’est moche, parce que cinq défaites de suite c’est moche surtout pour les Lakers, parce que le jeu proposé ne rassure personne, et parce que c’étaient les Rockets en face, tout de même. Au final les maux ne sont pas guéris mais la victoire est là et les patrons ont répondu présents, c’est déjà ça.

Les deux premières rencontres de la saison entre Lakers et Rockets début novembre avaient déjà offert deux victoires de la bande à LeBron et le deuxième des deux nous avait d’ailleurs, surtout, offert un match plein de suspense. Rebelote cette nuit entre les darons de L.A. et les cadets de Houston, entre deux équipes qui cumulaient neuf défaites consécutives et donc en grand besoin de win pour se rassurer… surtout les Lakers. Pour gagner un match ? 1) compter sur ses leaders reste la meilleure des solutions, et cette nuit le trio Russell Westbrook / Carmelo Anthony / Malik Monk aura clairement fait le taf. Russ ? 24 points, 12 rebonds et 10 passes, à 10/17 au tir dont 2/2 d’un parking pourtant souvent abandonné cette saison. Une énorme tranche au dernier quart-temps à l’orée du money time mais, surtout, ce money time justement bien géré par le meneur foufou avec quelques caviars parfaits pour les cuts de LeBron James. Merci Russ, merci de montrer à tes détracteurs que, parfois, tu sais aussi jouer proprement au basket sans avoir l’air d’être complètement ivre. Melo ? Encore une fois tellement utile en attaque en sortie de banc avec cette fois-ci la petite bagatelle de 24 points à 9/15 au tir, dont l’un de ses quatre threes qui lancera définitivement le run final de son équipe. Malik Monk ? En train de devenir officiellement la vraie cinquième option de la franchise, avec 25 nouveaux pions, lui qui avait déjà permis aux Lakers de faire illusion le soir de Noël face au FC Harden Mills. Trois énormes apports offensifs cette nuit, pour la défense on repassera mais only victory wins comme dirait l’autre, et un trio qui aura pu, évidemment, compter sur un chef en pleine bourre pour les driver…

Ce chef ce n’est évidemment pas Talen Horton-Tucker, qui a décidément laissé son talent à la fête d’Halloween de son ancien lycée, mais bien le faleux LeBron James, on est sûr que ça vous dit quelque chose. 37 ans demain pour LeBron et une forme resplendissante depuis une semaine, depuis le début de saison, depuis… 2003, mdr, et ce soir le King a fait ce qu’il fait depuis toujours, il a pris son équipe, l’a mis sur ses épaules et il a dit à tout le monde de le suivre. 32 points, 11 rebonds, 11 passes, 2 contres, dix points de suite ou presque dans le money time quand Kevin Porter Jr. décida d’essayer de rentrer dans sa tête, haha l’autre, et avec la victoire obtenue face à de vaillants Rockets LeBron a gagné le droit d’être en haut de l’affiche toute la journée pour deux raisons puisqu’en plus d’avoir commencé le match au poste de pivot et d’avoir donc validé de manière officielle le fait d’avoir joué à tous les postes dans sa carrière, le coquin a profité de la nuit pour passer la barre mythique des 36 000 points en carrière, milestone atteint par trois hommes seulement avant lui (Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Sekou Doumbouya).

Une victoire qui ne fera pas date dans l’histoire de la franchise californienne, mais qui permet au moins aux Lakers de repartir de l’avant tout en rappelant à tout le monde que les clowns d’hier peuvent aussi être les héros de demain. LeBron ? Héros un jour héros toujours, faudra bien penser à lui rappeler demain avec le gâteau.