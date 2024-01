Dire que la Draft 2010 de la NBA n’est pas celle avec le plus de talent et de coffre est un sacré euphémisme. En effet, treize ans plus tard, il ne reste que… deux joueurs de cette cuvée en NBA, Gordon Hayward et Paul George.

La moyenne de la durée d’une carrière NBA est de moins de quatre ans et il n’est pas si commun de voir des joueurs rester quatorze saisons ou plus dans la Grande Ligue… mais tout de même, la cuvée de Draft 2010 ressort de part son originalité. Dans le dernier épisode de Podcast P, l’émission de Paul George, l’ailier des Clippers recevait Gordon Hayward et lui signifiait qu’ils étaient les deux derniers joueurs draftés cette année-là à encore être en NBA.

Cela s’explique premièrement par la faiblesse relative de cette cuvée puisque seuls quatre joueurs ont été All-Stars dans leurs carrières. Mais tout de même, on y retrouve par exemple John Wall ou DeMarcus Cousins, deux joueurs dominants mais que les blessures n’ont pas laissé tranquille en fin de carrière. Il y a également de bons joueurs de compléments comme Eric Bledsoe, Derrick Favors, Greg Monroe, Avery Bradley ou encore Lance Stephenson, mais aucun n’a résisté à l’épreuve du temps et à la dure loi de la NBA.

À titre de comparaison, il y a encore seize joueurs de la Draft 2011 dans la Ligue, dix de la Draft 2009, dix de 2008 où encore quatre de 2007. Le plus vieux joueur de la NBA, LeBron James, est pour sa part issu de la Draft 2003, sept ans donc avant cette cuvée “maudite”.

Paul George et Gordon Hayward ont, de surcroît, subi deux des blessures à la jambe les plus affreuses de la dernière décennie. Des évènements qui auraient très bien pu mettre fin à leurs carrières et réduire encore, voir éteindre complètement le contingent de la cuvée 2010.

John Wall et DeMarcus Cousins, les deux anciens potes de Kentucky, essaient encore de revenir dans la Grande Ligue et ce chiffre pourrait donc évoluer, mais la tendance ne se dirige pour le moment pas dans cette direction. Maudite cuvée, vraiment.

Source texte : Podcast P et Wikipedia