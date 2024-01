Seulement deux matchs sont au programme cette nuit, mais pas n’importe lesquels. Victor Wembanyama et ses San Antonio Spurs affrontent les Milwaukee Bucks à 1h30 avant que les Warriors n’accueillent les Denver Nuggets à 4h du matin.

Le programme de la nuit :

1h30 : Bucks – Spurs

4h : Warriors – Nuggets

Le match à ne pas rater : Warriors – Nuggets

La nouvelle version de Golden State va pouvoir se tester face aux champions en titre. Les cinq majeurs évoluent chaque jour dans la baie, mais une chose est sûre, les jeunes Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis et Jonathan Kuminga prennent de plus en plus de place dans la rotation. Stephen Curry reste évidemment le chef de meute, mais ensuite les responsabilités sont partagées et le danger peut venir de partout… ou de nulle part en fonction des soirs. Les Warriors ont remporté six de leurs neuf dernières rencontres, mais restent moins en forme que leurs adversaires du soir. Les Nuggets sont sur 10 victoires en 12 matchs et ont battu Golden State le soir de Noël (avec l’aide des trois hommes en gris, mais tout de même). Seul Vlatko Cancar est sur l’injury report côté Denver tandis que Draymond Green et Gary Payton II seront tout deux absents à Golden State pour des raisons bien différentes.

Mais aussi …

Victor Wembanyama face à Giannis Antetokounmpo, l’un des joueurs qui l’a inspiré, deux joueurs qui n’ont pas spécialement de petits bras.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama sera opposé à l’une des meilleurs raquettes de la Ligue, et il sera même au cœur d’un duel entre les deux meilleurs contreurs de la Ligue en compagnie de Brook Lopez.

Peut-être Sidy Cissoko, soyons fou

Et en G League