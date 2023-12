Trayce Jackson-Davis prend de plus en plus de place dans la rotation intérieure de Golden State Warriors. Le rookie apporte du dynamisme dans cet effectif qui semble parfois traîner la patte cette saison. Avant-hier contre Boston, il fut l’une des raisons principales de la victoire de son équipe.

Le nom de Trayce Jackson-Davis ne vous dit peut-être rien, et cela serait parfaitement compréhensible. Pourtant, le rookie des Warriors commence à accumuler les belles performances et avant-hier contre Boston, son apport a été essentiel à la victoire de Golden State.

10 points, 13 rebonds et 3 contres (dont un énorme sur Jaylen Brown en prolongation), à 5/7 au tir, et un +/- de +25 dans une victoire de six points, le tout en 28 minutes sur le parquet : c’est extrêmement sérieux.

TRAYCE JACKSON-DAVIS MEETS JB AT THE RIM 😳 pic.twitter.com/l5sBIFHvaH

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

Le pivot de 23 ans a impressionné son coach Steve Kerr, et son vétéran de coéquipier Chris Paul qui se sont exprimés en Conférence de presse :

“Avant chaque rencontre on se dit : ‘voyons voir si on peut donner une chance à Trayce.’ Il est impressionnant. Vous avez vu à quel point il est athlétique […] C’est le joueur qui a changé le match. Avec un +/- de +25, vous pouvez voir l’impact qu’il a eu sur la rencontre. Il va jouer… Quand je dis qu’il va jouer, je dis qu’il va faire partie de notre rotation, je ne dis pas qu’il va commencer les matchs, attention. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.” – Steve Kerr “Je pense qu’il a la capacité de faire ce que vous avez vu. Il nous donne une dimension différente parce qu’il joue au-dessus du cercle et qu’il a cette capacité à contrer. Puis il fait énormément de choses qui ne se voient pas sur la feuille de stats. Il change des shoots et ses qualités athlétiques sont quelque chose dont on a besoin.” – Chris Paul

Trayce Jackson-Davis a un profil complémentaire des autres intérieurs de la rotation des Warriors. Kevon Looney se place bien, est dur et reste souvent proche du sol, Dario Saric, lui, aime fuir la peinture et écarter les défenses, mais TJD est un freak athlétique avec de la TNT dans les mollets et un moteur de voiture de sport.

Contre Boston, le pivot n’a pas livré sa première belle performance de la saison. Elle s’inscrit dans la lignée de ce qu’il réalise sur le terrain en ce début de saison à chaque fois que l’opportunité de se montrer lui est laissée. 13 points, 9 rebonds et 4 contres face à New Orleans, 8 points, 2 rebonds et un +/- positif dans la défaite à Denver ou encore, il y a quelques jours, 14 points, 8 rebonds et 3 passes face à Portland. Il brille pour le moment contre des raquettes qui ne sont pas parmi les plus faibles de la Ligue et démontre qu’il ne semble pas avoir peur de se frotter à n’importe qui en NBA.

Cette maturité dans le jeu et cet impact peuvent être expliqués par le fait que, malgré qu’il ne soit un rookie dans la Grande Ligue, l’ancien d’Indiana en NCAA a déjà 23 ans. Chez les Hoosiers, le pivot a fait un cursus complet et productif puisqu’il est difficile de compter le nombre de récompenses qu’il a obtenu à l’université. Lors de sa quatrième et dernière année, Trayce Jackson-Davis a tourné à 20,9 points, 10,8 rebonds, 4,0 passes et 2,9 contres, preuve d’un intérieur dominant, déjà, à l’échelon inférieur.

Le natif de Greenwood dans l’Indiana n’a, malgré ces statistiques, été drafté qu’avec le 57è choix de la dernière Draft par les Washington Wizards. Il lui était reproché sa petite taille pour son poste (2m04), son âge et un manque de shoot pour espérer serrer la main de Adam Silver et non de Mark Tatum le soir de la cérémonie.

Mais les Warriors ont, comme souvent, senti le bon coup et l’ont récupéré en envoyant des considérations financières à la franchise de D.C. Pour une équipe qui est 28è de la Ligue aux contres et dans le Top 10 de celles qui concèdent le plus de points en transition, les qualités physiques de Trayce Jackson-Davis ont des airs de cadeau du ciel.

Steve Kerr l’a annoncé, TJD va jouer et sera par conséquent à surveiller. Avec Brandin Podziemski récupéré en 19è, les Warriors ont-ils fait un nouveau hold-up lors de cette Draft 2023 ? Peut-être bien oui.

Source texte : Conférence de presse Golden State Warriors