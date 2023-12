Le réveil est douloureux pour les fans des Knicks. Mitchell Robinson, le pivot titulaire de la franchise si chère à Spike Lee, a été opéré à la cheville et manquera l’intégralité de la saison.

Les fans des New York Knicks ont une relation tumultueuse avec le bonheur. Ce sentiment est rare dans la Big Apple et éminemment fragile. Il peut s’envoler en un instant ,que ce soit du fait d’un shoot de Reggie Miller ou Trae Young, ou donc plus récemment d’une articulation de Mitchell Robinson.

Le pivot de 25 ans s’est blessé à la cheville gauche le 9 décembre dernier face aux Celtics et alors qu’il était originellement annoncé qu’il serait réévalué dans deux mois, Shams Charania a annoncé, dans la nuit, une bien plus mauvaise nouvelle. Selon l’Insider de The Athletic, Mitchell Robinson sera absent pour tout le reste de la saison et les Knicks ont demandé une exception de 7,8 millions de dollars à la NBA pour pouvoir pallier cette blessure en recrutant un joueur.

The New York Knicks have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $7.8 million as the franchise projects center Mitchell Robinson will miss the rest of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Major development as Robinson had ankle surgery last week. pic.twitter.com/8EvjWfI9qA

Un vrai coup dur puisque Mitchell Robinson avait réalisé un début de saison de patron dans la raquette. Ancre défensive de l’équipe de Tom Thibodeau, le coach des Knicks va désormais devoir trouver d’autres solutions pour garder de l’efficacité de ce côté du parquet.

Terrible, terrible pour les Knicks.

Depuis sa blessure, ce sont Jericho Sims et Isaiah Hartenstein qui se relaient à l’intérieur et tous les pivots qui les ont affrontés se sont régalés. Anthony Davis, Jusuf Nurkic ou encore Ivica Zubac ont tous posé un gros double-double sur la raquette new-look des Knicks.

Taj Gibson est déjà arrivé pour prêter main forte à ce secteur et les Knicks pourraient profiter de l’exception de presque 8 millions de dollars pour se renforcer, si cette dernière venait à être acceptée. Mais quoi qu’il arrive, Mitchell Robinson manquera au Madison Square Garden…

