Nouvelle bataille remportée par le bataillon de Tom Thibodeau pour rester en vie dans cette guerre de tranchées ! De la défense, de la maladresse et un coquard pour Julius Randle en début de match, bref, une pure demi-finale de Conférence Est !

Dès le début du match on est ramené dans les 90’s : New York n’a marqué que 14 points dans le premier quart-temps, avec peu de mouvement en attaque et beaucoup d’isolations, à l’image d’un Julius Randle forceur qui a débuté avec un 1/7 au tir. Lorsqu’on ajoute à ça quelques pertes de balles, on arrive rapidement à une domination logique de l’adversaire. Attaque dynamique avec du jeu sans ballon et de la recherche de décalage, deux fonds de jeu offensifs assez (très) différents. Mais Miami ne finit ce premier round qu’avec 10 points d’avance (24-14) à cause d’une maladresse globale au tir. Là où les hommes de Coach Spoelstra font la différence, c’est en dominant le rebond offensif (13 points sur 24 issus de leurs secondes chances !).

Mais New York revient très fort dans le deuxième quart-temps en infligeant un 17-2 d’entrée à Miami : sans Jimmy Butler et Bam Adebayo, l’attaque manque d’initiation pour créer cette première étincelle. Jalen Brunson et R.J. Barrett font tourner la boutique en assumant de grosses responsabilités offensives et avec efficacité. Côté Heat, on a retrouvé des couleurs en attaque lorsque Butler et Bam sont revenus : une sélection de tir plus propre avec des paniers bien créés. Malheureusement, impossible de convertir les tirs extérieurs pour eux et même grand ouvert, Miami shoote à… 3/19 à 3-points en première mi-temps.

Au retour de vestiaire, les Knicks annoncent la couleur d’entrée de jeu : attaque bien plus fluide grâce à un Julius Randle créatif qui provoque des tirs ouverts pour les copains. Avec un Heat bien moins présent dans l’intensité, les Knicks prennent le large en enflammant le Garden avec plusieurs 3-points et un écart qui monte alors jusqu’à +19 ! Mais Miami va rester au contact en retrouvant de l’adresse et en profitant de quelques pertes de balle de New York. “Seulement” -10 à la fin du troisième quart-temps, ouverture d’un quatrième quart prometteur qui annonce un match loin d’être fini.

Bonne nouvelle à ce moment-là, on a droit à une élévation globale du niveau offensif : plus de rythme, des meilleurs tirs pris et des bombinettes à 3-points dans tous les sens. Le Heat grignote son retard pour revenir à 4 petits points à quatre minutes de la fin. Erik Spoelstra nous tente même un hack-a-Robinson avant le money time mais Mitchell répond présent avec un 2/2 sur la ligne, si c’était nous on aurait clairement dabé devant le coach du Heat. Une technique qui a tout de même suffisamment fait transpirer Thibodeau pour faire rentrer Hartenstein en attendant les deux dernières minutes, mais au final les Knicks géreront bien leur fin de match avec plusieurs stops défensifs cruciaux et des coups de sifflet bien provoqués : victoire au Garden, avec notamment un Jalen Brunson XXL en taille de short : 38 points à 12/22 au tir, 9 rebonds, 7 passes et un joli 10/12 aux lancers francs !

Hommage statistique à la triplette offensive des Knicks puisque Brunson, Randle et Barrett combinent 88 points ! De l’autre côté, même si Jimmy Butler a fait un match complet (19 points à 5/12 au tir, 7 rebonds et 9 passes), il a manqué au Heat dans certaines séquences offensives, du moins sa capacité à élever son niveau de jeu aux moments opportuns.

Les Knicks refusent donc de capituler en forçant Miami à finir le job à la maison. Peuvent-ils faire revenir la série au Madison Square Garden ? Attention tout de même à Jimmy Butler qui risque de s’énerver, et direction la Floride pour un Game 6 qui se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi !