Lors de la victoire des Knicks cette nuit pour le Game 5 de leur demi-finale de Conférence face au Heat, plusieurs hommes ont haussé leur niveau de jeu mais lui… n’a fait qu’être lui-même. Un leader, le leader de ces Knicks new generation. Cet homme c’est Jalen Brunson, et c’est un sacré phénomène.

Il est passé à 3 petits pions de son record en carrière en Playoffs, établi la saison passée avec les Mavericks, face au Jazz. Ce soir ? Jalen Brunson a joué… 48 minutes, pour une prestation en tous points solide. Quand Julius Randle est dans le dur ? Jalen Brunson conduit le camion. Quand Julius Randle a enfin la main chaude ? Jalen Camion conduit quand même le brunson. Un chef d’orchestre sous acide mais tellement gestionnaire, capable de mettre la nuance nécessaire à son jeu et qui a gagné ce soir le duel des mâles alpha face à Jimmy Butler.

38 points à 12/22 au tir dont 4/10 du parking et 10/12 aux lancers, 9 rebonds et 7 passes en 48 minutes

Là où l’on mesure peut-être le plus le genre de joueur que JB est devenu ? Cette capacité à provoquer des coups de sifflet, les star calls comme on les appelle, qui aujourd’hui se sont mélangés aux home calls, attention on ne dit pas que Jalen dîne avec Adam Silver tous les soirs mais bien que son statut lui confère aujourd’hui un inconscient avantage quand les zèbres ne savent pas trop vers où tendre le bras.

Quoiqu’il en soit, que la Brunze gratte des lancers ou qu’il mette 12 secondes à passer le milieu de terrain, il fut ce soir – encore une fois- le patron sur le terrain de la minute 1 à la minute 48, et ce n’est pas qu’une expression. Jalen va au bonchar mais reste une incroyable gâchette, Jalen a réchauffé le Madison Square Garden, Jalen est le leader que les Knicks attendaient depuis très longtemps. Et si les Knicks sont encore menés 3-2 et plutôt embourbés dans cette série, l’histoire d’amour entre le meneur et la franchise new-yorkaise n’a jamais semblé aussi belle.