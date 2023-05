All-NBA Teams 2022-23 : pas de grands oubliés, mais quelques noms qui auraient mérité

Les All-NBA Teams 2022-23 ont été dévoilées en tout début de soirée et, forcément, on retient autant voire plus les absents que les présents. C’est comme ça, on aime bien râler et les joueurs aussi, surtout quand on sait que ces nominations peuvent donner lieu à de sacrées plus-values sur les contrats. On fait le point sur les oubliés de 2023 ?

Ils sont oubliés mais pas tant que cela, car ce matin les offusqués seront surtout les cousins ou les femmes des joueurs en question. En effet, pas d’énormes scandales cette année, on en serait presque déçu, mais tout de même des noms qui reviennent assez souvent au moment d’évoquer les noms manquant dans la liste.

Absents majeurs des All-NBA Teams : Ja Morant

Devin Booker

Kevin Durant

Anthony Davis

Bam Adebayo Jalen Brunson

James Harden

Anthony Edwards

Paul George

Ceux dont on s’étonne – un peu – de l’absence ? James Harden et Anthony Davis notamment, peut-être un peu d’ailleurs à cause de ce timing bizarre, avec des All-NBA Teams de RÉGULIERE dévoilées en pleins PLAYOFFS, de quoi biaiser un peu notre ressenti. Ja Morant paye son année cahin-cahesque et personne ne s’étonne de son absence, Devin Booker et Kevin Durant ont raté la blinde de matchs et Jalen Brunson a laissé le siège new-yorkais du jour à son collègue intérieur.

Et pour vous ? Scandale ou pas scandale ? Un chouchou qui aurait selon vous mérité d’être présent ? Ici rien de choquant, mais on veut bien votre avis d’Hexpert !