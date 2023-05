Parmi les joueurs nommés en début de soirée dans les trois All-NBA Teams, un certain… LeBron James. Le nom vous dit peut-être quelque chose, peut-être bien car le mec chauve des Lakers a obtenu ici sa 19è distinction consécutive du genre. Incroyable stat, une de plus.

Il n’en finit plus d’inscrire son nom tout en haut des classements les plus fous de l’histoire de la Ligue. Meilleur scoreur de l’histoire, en saison régulière, en Playoffs, à la ville, à la campagne, bla, bla, bla. Cette nuit ? LeBron James a validé un step de plus, assez fou également, en voyant son nom intégré à une All-NBA Team pour la 19è fois de suite. On dit comment déjà ? Ah oui : mdr.

Les All-NBA Teams de LeBron chaque année, depuis son arrivé en NBA : 2004 – ❌

2005 – 🥈

2006 – 🥇

2007 – 🥈

2008 – 🥇

2009 – 🥇

2010 – 🥇

2011 – 🥇

2012 – 🥇

2013 – 🥇

2014 – 🥇

2015 – 🥇

2016 – 🥇

2017 – 🥇

2018 – 🥇

2019 – 🥉

2020 – 🥇

2021 – 🥈

2022 – 🥉

2023 – 🥉 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



19 ans ? Presque le nombre de saisons NBA de LeBron tiens. En effet, lors de sa saison rookie la NBA avait fait l’affront au King de ne le nommer dans aucune All-NBA Team, bouh la honte, quelle carrière de merde finalement. Plus sérieusement la vérité sera rétablie dès la saison suivante et donc pour les 18 qui allaient venir, imaginez donc, et si aujourd’hui un Luka Doncic part sur les mêmes bases (4 fois All-NBA sur 5 saisons) on a envie de lui donner rendez-vous dans 14 ans, c’est à dire quand il fera 150 kilos.

19 sélections dans une All-NBA Team, 19 de suite. Trois fois dans la deuxième, deux fois dans la troisième et donc 14 fois dans la première. Chaque jour qui passe est en fait un record de plus pour LeBron, mais qu’est-ce que c’est que ce type.