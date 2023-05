Go big or go home. Voilà quel état d’esprit animait les Warriors cette nuit, alors qu’une défaite les verrait partir en vacances dès les demi-finales de Conférence Ouest. Dans la Baie, les Lakers voulaient finir le travail… mais les Dubs n’ont pas encore envie d’agiter le drapeau blanc. Derrière un grand Draymond Green, ils ont dominé Los Angeles.

Par ici les statistiques du match !

Il fallait à minima un départ canon des Dubs – devant le bouillant public de San Francisco – pour poser les bases d’un succès qui, à défaut de mettre des sourires sur tous les visages, repousserait dans le pire des cas l’élimination de deux jours. Et cette entame de match en trombe est bien ce qui s’est passé en réalité. Les Lakers sont absents sur les rebonds offensifs, laissent les Warriors profiter de secondes chances… et très vite, l’écart bascule à plus de dix points.

Ce sont les éternels LeBron James et Anthony Davis qui vont enfin mettre les Purple and Gold sur le droit chemin, en prenant les commandes du jeu. Si Anthony Davis est géré – à peu près – comme il faut par Golden State, LeBron James est lui plus difficile à stopper. Les Lakers refont leur écart et s’offrent même le luxe de repasser en tête en début de deuxième quart-temps.

C’en est trop Steve Kerr : temps mort, et pitié les gars, sortez vous les doigts. Derrière un excellent Draymond Green qui pousse plusieurs fois Davis à l’erreur tout en plantant tir sur tir en attaque, c’est Andrew Wiggins qui mène l’équipe au point. Jordan Poole plante même un tir depuis le parking, faites tomber les confettis tout de suite. Une réussite qui donne des idées à Klay Thompson et Stephen Curry, le Chef plantera le buzzer beater à la mi-temps pour ponctuer le gros temps fort des Warriors. +11 pour les locaux, on ne gâche pas cette fois.

Les Warriors ont été excellents pour sortir AD de la raquette. Derrière, ils drivent, ils font vivre le ballon. Et si ça shoot et que ça rate ? AD est loin du cercle et les Warriors se gavent au rebond offensif. Tactiquement c’est propre. 14 points de seconde chance pour eux. — Lakers France (@LALakersFR) May 11, 2023

Dès le retour de vestiaire, les intentions sont clairement restées du côté des Dubs. Gestion du jeu, partage de la balle : ça va trop vite pour les Lakers qui mettent deux minutes avant de trouver un tir primé de D’Angelo Russell, très discret cette nuit. De onze points, l’écart passe très vite à quinze puis presque vingt. Ça commence à faire beaucoup, et si La La Land veut éviter le blow out, il va falloir réagir au plus vite. LeBron James réduit un peu l’écart, mais la défense n’y est pas : le choix de Darvin Ham d’envoyer Austin Reaves sur Stephen Curry est un véritable carnage. Si Babyface ne punit pas systématiquement, il s’amuse de son défenseur en le faisant sauter sur toutes les feintes, créant des retards dans toute la défense de Los Angeles.

Pourquoi Darvin Ham met Austin Reaves sur Curry ? C’est un carnage là. — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) May 11, 2023

L’écart ? Il se stabilise autour de la quinzaine, car les Lakers profitent épisodiquement de tirs primés de la part d’Anthony Davis. Steve Kerr demande à nouveau temps mort, mais l’idée n’est pas d’engueuler ses hommes. Non, les Warriors mènent proprement et c’est le moment de plier l’affaire définitivement. Stat’ troublante ? Les Guerriers ont inscrit plus de points dans la raquette que les Lakers cette nuit. Le symbole d’un match raté défensivement, avec des retards récurrents et des rotations aux abois.

Vous l’aurez compris, ça sent bon pour les Warriors. En plus de Stephen Curry, c’est toute l’équipe qui se met à attaquer sur la ganache d’Austin Reaves, complètement à la ramasse défensivement. La distance numérique entre les deux équipes oscille mais ne descend pas significativement. Pire ? Anthony Davis prend un coup dans la ganache et doit sortir du terrain, visiblement en souffrance. Sans leur pivot, les Angelinos tentent bien un dernier coup d’éclat mais accusent le coup… et Stephen Curry clôture la soirée d’un tir du parking signature. Au termes de 48 minutes ponctuées par une grosse défense et des choix offensifs payants, les Warriors s’offrent un début de rédemption. Effort à poursuivre dès vendredi soir à Los Angeles. Pour créer l’exploit et forcer un Game 7 déjà légendaire ?