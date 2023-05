Au delà d’une défaite qui laisse encore une balle de match aux Lakers sur leur terrain, la véritable mauvaise nouvelle de cette soirée est la sortie sur blessure d’Anthony Davis. Le pivot star de Los Angeles a du rentrer au vestiaire après avoir mangé – involontairement – le coude de Kevon Looney dans la figure. Darvin Ham s’est voulu rassurant, mais l’impression est mitigée.

Perdre Anthony Davis à ce moment des Playoffs ? Inconcevable, inimaginable pour des Lakers qui ont jusqu’ici si bien maîtrisé leur sujet. Cette nuit, ils ont été dominés par des Warriors revanchards, pas encore prêts à agiter le drapeau blanc. Une donnée reléguée au second plan par le scénario terrible de la fin de rencontre. Premier acte ? LeBron James, qui se tient la cheville brièvement mais termine la rencontre sans montrer quelconque signe de douleur. Deuxième acte ? Dennis Schröder qui lui boîte plus fortement. Troisième acte, le pire ? Sur un rebond disputé, Anthony Davis ne voit pas Kevon Looney arriver dans son dos, ce dernier lui envoyant involontairement son bras dans la tempe.

AD will NOT return after getting hit in the face by Kevon Looney. pic.twitter.com/IIAMDR45GP

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2023