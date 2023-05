Dos au mur, les Warriors ont répondu présent dans le Game 5 de cette demi-finale de Conférence Ouest ! Si les champions en titre restent en vie face aux Lakers, c’est surtout grâce à un énorme Draymond Green. Dans le jargon du BTP, on appelle ça un chef de chantier.

Win or go home. Adage qui peut raisonner jusqu’à dimanche dans la tête des Warriors. Enjeu d’autant plus important lorsqu’on imagine une sortie de Playoffs des champions en titre en demi-finale de conf’… On sait que les fils peuvent facilement se toucher pour Draymond, mais le métronome des Dubs avait l’air plutôt conscient des enjeux ce soir : 20 points à 7/11 au tir, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre et 5 pertes de balle. Des chiffres bruts qui garantissent une production mais qui – bien souvent – sont insuffisants pour mesurer l’impact de ce joueur si particulier.

“I loved his approach to the game tonight. He was aggressive right from the start.” Steve Kerr on Draymond Green pic.twitter.com/oTFgvmaMgz — 95.7 The Game (@957thegame) May 11, 2023

Draymond est avant tout un organisateur offensif : il apporte de la création en initiant la plupart des actions de Golden State. Que ce soit sur du jeu sans ballon de main à main avec les shooteurs pour les ouvrir à 3-points ou sur du short-roll (prise de décision juste après avoir déroulé sur un écran), Draymond est capable de casser la défense grâce à sa bonne maitrise de balle et sa vision de jeu hors-norme pour un intérieur. Ce soir, il a répondu présent dans ce domaine en trouvant pas mal de coéquipiers ouverts à 3-points après avoir fait la différence. Ses 4 passes décisives ne représentent pas tout son apport réel. En plus de ça, Green a assuré la défense intérieure en second rideau. Même si Unibrow (23 points à 10/18 au tir) a logiquement dominé cette raquette avant de quitter le stade à cause d’un coup reçu à la tête -Draymond a contesté la plupart de ses tirs dont celui-ci :

Draymond denies AD 🔒 pic.twitter.com/l1cu9Jsfde — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 11, 2023

Mais le vrai bonus inhabituel, c’est son apport au scoring. 20 points qui font clairement la différence par rapport à ce qu’on attend de lui. On l’a vu en pleine confiance ne refuser aucun tir et agressif dès le début de match en allant sur la ligne (5/5 dans l’exercice). S’il maintient cette concentration et ce niveau de jeu, il peut réellement changer la donne dans cette série et faire rêver les siens.

Copie parfaite donc rendue par l’intérieur des Warriors. On en attend pas beaucoup plus mais pas bien moins non plus : il devra impérativement répondre présent vendredi au Game 6 pour donner une chance à Golden State d’arracher un ultime match à San Francisco.