LeBron James n’en finit plus de cartonner, soir après soir, malgré l’âge et les difficultés des Lakers à enchainer deux quarts-temps semaines correctes de suite. La dernière folie en date ? Hier soir à l’occasion du MLK Day, et on commence à ne plus avoir les mots.

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe.

LeBron James c’est comme le bon vin.

La nuit dernière LeBron James a vu passer un OVNI turc, du genre de ceux qui s’éclatent sur un terrain quand on ne défend pas correctement. Résultat des courses ? 33 points, 15 rebonds, 6 passes et 4 contres pour Alperen Sengun, c’est de lui dont on parle, et à 14/17 au tir dont 2/2 du parking, s’il vous plait.

Plus jeune joueur des Rockets à finir un match en 30-15 depuis l’immense Hakeem Olajuwon ? Alperen Sengun. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2023



Mais si LeBron a probablement apprécié de voir les skills de ce futur très grand, il s’est chargé dans le même temps de faire en sorte que Sengun ne reparte pas avec la victoire, comme lors de ses dix derniers matchs d’ailleurs. Et si Sengun a tout d’un petit prince, LeBron James, lui, c’est le roi, le vrai, personne ne peut le contester et encore moins depuis qu’il a fêté ses 38 ans le 30 décembre dernier.

Sale, excessivement sale, et surtout… personne ne fait mieux quand on cumule les points, les rebonds et les passes.

LeBron since turning 38 years old: 37.0 PPG

9.7 RPG

8.6 APG Leading the league in PPG + RPG + APG in that stretch. pic.twitter.com/00NN584xHt — StatMuse (@statmuse) January 17, 2023



Si LeBron James est évidemment lancé dans une course contre la montre pour devenir le plus grand scoreur de l’histoire de la NBA, d’autres statistiques prouvent chaque matin quel genre de robot incroyable il est. On ne sait pas combien de temps ça va encore durer, mais ce grand malade n’a pas l’air de fatiguer.