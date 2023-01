Les matchs de la nuit sont désormais derrière nous et on jette un dernier coup d’oeil dans le rétro avec le traditionnel Top 10 du matin. Allez, let’s go !

Santi Aldama sert un petit menu trois étoiles au Michelin à Brandon Clarke qui explose l’arceau pour le remercier.

Jordan Poole a offert un petit cours de danse à Daniel Gafford.

LeBron James a 38 ans, mais LeBron James met une vitesse à Jabari Smith Jr pour exploser le cercle. Oui, il n’y a aucun sens.

Les arceaux ont décidément pris cher c’te nuit, ce n’est pas Julius Randle qui vous dira le contraire.

Victor Oladipo en mode grâce aérienne, c’est beau.

Kendrick Nunn met ce cher Jalen Green sur un ‘tit poster en contre-attaque.

Kyle Kuzma envoie un shoot du milieu de terrain pour clôre la mi-temps entre Wizards et Warriors. Propre.

Jayson Tatum en formule all inclusive face aux Hornets : petit cross sur LaMelo Ball, passe caviar pour faire décoller Robert Williams.

Steven Adams a subi la colère de Brandon Clarke, ça donne un joli poster des familles.

RJ Barrett mystifie la défense des Raptors, Scottie Barnes a dégusté un sacré coup.