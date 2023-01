Et allez hop, encore du LeBron James, encore de la stat, encore un mec qui va vous dire que c’est dingue à son âge, et bla, et bla, et bla. C’est comme ça avec LeBron, il ne vous laissera jamais tranquille, et c’est pour ça qu’on l’aime.

C’est le genre de stats qu’on ne voit que pour parler des légendes du scoring. Les Jordan, Bryant et autres Chamberlain, et donc LeBron James, officiellement membre de la famille des zinzins du ballon, et qui sera d’ailleurs très bientôt assis sur un trône incroyable. Hier face aux Rockets LeBron a planté 48 points, et ce matin les Rockets sont donc la 29è franchise de NBA à avoir vu en direct le King dépasser la barre des 40. Tout le monde a pris tarif en NBA, tout le monde sauf… les Clippers.

LeBron James refuses to slow down 😤 James now has a 40-point game against every NBA franchise except for the Los Angeles Clippers… H/T @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/Hb5fxxickn — The Athletic (@TheAthletic) January 17, 2023



Si vous avez du mal à comprendre ? Attendez, on va vous la faire en français :

Les équipes contre lesquelles LeBron a déjà mis 40 points dans sa carrière : Hawks

Nets

Bucks

Sixers

Cavs

Knicks

Heat

Pacers

Boston

Bulls

Toronto

Wizards

Magic

Detroit

Hornets

Denver

Memphis

Pels

Kings

Mavs

Warriors

Utah

Wolves

Blazers

OKC

Suns

Lakers

Rockets

Spurs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2023



Le 25 janvier prochain les Lakers affronteront les Clippers, vous nous voyez venir, et on imagine que LeBron James a cette stat en tête, une parmi d’autres. Et au vu de la facilité avec laquelle il score en ce moment, on se dit qu’il ne lui faudra peut-être que trois quarts-temps pour y parvenir.