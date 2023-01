Quand on joue sa vingtième saison NBA, forcément, ce genre de choses arrivent. Hier soir LeBron James a joué face aux Rockets, face à KJ Martin et Jabari Smith Jr., deux jeunes joueurs dont les deux pères ont joué jadis face à… LeBron James. Si si.

Tiens, ça faisait longtemps.

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas parlé de LeBron James et d’une stat rigolote.

Hier soir un échange entre le rookie Jabari Smith Jr. et LeBron a très vite interpellé. Le genre d’interactions qu’on peut voir sur nos terrains départementaux tous les dimanches mais quand même beaucoup moins en NBA.



On parle ainsi de Jabari Smith Father, modeste NBAer au début des années 2000 et qui a donc croisé LeBron époque jeune Cavalier, lors de son tout premier match NBA d’ailleurs, alors que lui portait les maillots des Kings puis des Nets par la suite. Mais la vanne ne s’arrête pas là car cette nuit trainait également sur le terrain KJ Martin, aka Kenyon Martin Jr., aka le fils de Kenyon Martin, intérieur dunkeur badass passé lui aussi par la NBA il y a une paie, atteignant notamment les Finales NBA en 2002 et 2003.



Jouer face à deux mecs après avoir joué les darons vingt ans plus tôt, voici donc le genre d’exploit qu’une carrière comme celle de LeBron peut proposer. Ça fait bizarre, mais ça prouve surtout, encore, à quel point le futur meilleur scoreur de l’histoire traverse les ères, comme si de rien n’était.