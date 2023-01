Nouveau record de précocité battu en NBA ! Anthony Edwards est devenu cette nuit le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à attendre le total de 500 tirs à trois-points primés. Il met fin au règne de Tyler Herro, et vu le potentiel basket d’Ant Man, le garçon ne devrait pas s’arrêter là niveau records all-time battus.

Stephen Curry ? Ray Allen ? Reggie Miller ?

Non, c’est d’Anthony Edwards dont cet article parle. Toutes ces légendes du tir longue distance ne sont pas celles qui ont été les plus jeunes à inscrire 500 shoots du parking en NBA. Avec quatre flèches validées hier soir, Anthony Edwards est désormais titulaire du record à 21 ans et 164 jours. En matchs ? Ça donne 189, soit une petite moyenne de 2,6 tirs primés par soir de match, plutôt correct.

Désolé Tyler Herro, mais vous n’êtes plus titulaire du record. Ce dernier continue d’être battu de plus en plus jeune, puisqu’en 2019, il avait fallu 22 ans révolus à D’Angelo Russell pour s’attribuer le titre. Pour autant, pas certain certain que le fait d’avoir pris ce joli titre ait été d’une grande joie hier soir pour Toto Édouard.

Bien sûr, ça fait certainement plaisir mais les Wolves ont perdu en toute fin de match face au Jazz d’un séduisant Walker Kessler. Avec la victoire, la fête aurait sans doute été plus belle. N’empêche que pour un joueur qui n’est pas reconnu comme un tireur spécialisé à longue portée, c’est assez impressionnant. Même Kevin Garnett, légende de la franchise, le reconnait.

Anthony Edwards being the youngest to reach 500 threes made as a non specialist let’s you know the evolution will continue. 3 ball will reign supreme. Shout out to him 🫡 — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) January 17, 2023

D’autant plus que cette défaite vient casser une petite dynamique de deux succès consécutifs, et si l’on dézoome un peu, de six victoires en sept matchs. De mauvaise augure avant un difficile déplacement à Denver, leader de la conférence Ouest, et à Toronto dès le lendemain. Ils devront compter sur un Ant’ bien boosté par l’envie de retrouver sans attendre les bons rails.

Cette saison, le jeune loup tourne à 23,8 points, 6 rebonds, 4,4 passes et 1,6 interception, le tout à 45,9% au tir dont 35,9 à trois-points. Solide, surtout en l’absence de Karl-Anthony Towns depuis la fin du mois de novembre.

Sources : ESPN, Statmuse