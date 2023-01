Auteur de 41 points lors du MLK Day face aux Wizards, Stephen Curry a officialisé son retour après plusieurs semaines d’absence pour blessure. Une grande performance, tout ça sous les yeux de nombreux fans acquis à sa cause alors que le match se déroulait à… Washington. Il est comme ça Steph, il déplace les foules et ses fans sont partout. De quoi rappeler des souvenirs à Steve Kerr, qui n’a pas hésité à comparer son chouchou avec Michael Jordan himself.

“Il est le MJ des temps modernes.”

La quote va faire parler, mais elle vient de quelqu’un qui sait de quoi il parle. Durant la deuxième partie des années 1990, Steve Kerr a évolué aux Chicago Bulls, remportant trois titres NBA consécutifs aux côtés de Michael Jordan, qui était alors au sommet de sa gloire. Comme vous avez peut-être pu le voir dans le docu-série “The Last Dance”, MJ représentait l’attraction principale partout où il allait, à domicile comme à l’extérieur. Et aujourd’hui, en tant qu’entraîneur de Golden State, Kerr retrouve cela avec Stephen Curry, joueur le plus populaire en NBA avec LeBron James et véritable révolutionnaire du jeu.

“J’avais l’habitude de voir ça quand je jouais avec les Bulls. La moitié du public avec un maillot rouge avec le numéro 23, et aujourd’hui la moitié du public a un maillot bleu et jaune avec le numéro 30.” – Steve Kerr, via NBC Sports Bay Area

Ce n’est un secret pour personne, Stephen Curry a changé le basket. Avec son jeu unique, sa capacité à marquer de partout, sa technique exceptionnelle et son côté gendre idéal, le meilleur shooteur de l’histoire de la balle orange est devenu l’un des principaux visages de la NBA à partir de 2015, quand les Warriors ont commencé leur dynastie. Quatre titres de champion plus tard et après avoir remporté son premier titre de MVP des Finales en juin dernier, Steph semble au sommet de sa popularité. On l’a encore vu à Washington hier avec des “MVP ! MVP !” venant des tribunes, mais aussi il y a quelques jours à San Antonio, où sa présence avec les Warriors a forcément aidé à établir un nouveau record d’affluence all-time.

“Steph transcende le jeu. Il provoque de l’émotion chez les gens, car il est tellement incroyable à travers son jeu. Peu importe où l’on va, il y a des gens qui le soutiennent et qui sont impatients de le voir jouer car on n’a jamais vu un joueur comme lui. Et je pense que les gens arrivent à s’identifier à lui car il n’est pas ce super-héros au physique exceptionnel. Il fait 1m88 pour 85 kilos. Il y a beaucoup de gens qui ont cette taille mais personne n’est capable de faire ce qu’il fait. Il représente une incroyable source d’inspiration et c’est pourquoi on a tellement de supporters à l’extérieur.”

La comparaison réalisée par Steve Kerr n’a rien de blasphématoire. Bien sûr, en matière de style de jeu, Curry et Jordan n’ont pas grand-chose à voir. Certes, le concurrent numéro de MJ dans la discussion du GOAT se nomme LeBron James et pas Stephen Curry. Mais en matière d’impact et d’influence sur les jeunes générations, là on peut causer.

De “Be Like Mike”, on est un peu passé à “Be Like Steph”. Souvent imité mais jamais égalé, Curry est devenu le nouveau modèle à suivre, et sous son impulsion les Warriors sont devenus l’équipe la plus populaire de la dernière décennie. Comme les Bulls dans les années 1990.

Alors oui, quelque part, il y a du MJ en Steph Curry.

_____

Source texte : NBC Sports Warriors