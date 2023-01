Walker Kessler, le pivot rookie du Jazz, s’est illustré lors de la victoire in extremis des siens sur le parquet des Wolves (126-125). En posant 20 points et 21 rebonds sur la tête des Loups, l’intérieur a réalisé une performance qui n’avait plus été accomplie depuis près de neuf ans.

Cette nuit, Walker Kessler est devenu le premier rookie depuis Gorgui Dieng en 2014 à compiler au moins 20 points et 20 rebonds dans un match de saison régulière en NBA. Il fallait bien ça pour aider le Jazz à l’emporter d’un poil de loup face aux Wolves, d’autant que les Mormons se déplaçaient dans le Minnesota sans Lauri Markkanen. Si l’on ajoute à cela une adresse qui flirte avec les 70% sur ce match, ce neveu d’un ancien NBAer passé par le Heat dans les 90s – Alec Kessler – se retrouve en très bonne compagnie sur le plan historique.

Pour notre ami le Marcheur, cette performance devait avoir une raisonnance particulière sur le plan individuel. Rappelons effectivement que ce sont… les Wolves qui avaient séléctionné avec le 22ème choix de la Draft 2022 le pivot passé par North Carolina et Auburn. Quelques jours plus tard, Minny faisait déménager le jeune homme à Salt Lake City, dans l’échange qui envoya un certain Rudy Gobert du côté de Minneapolis.

Walker Kessler, drafté par les Wolves, immédiatement envoyé à Utah dans le transfert de Rudy Gobert, qui va à Minnesota et lâche un match à 20 points et 21 rebonds. Bête de saison rookie, une muraille intelligente et collective. pic.twitter.com/Cn7Gm92PCI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2023

Pour sa première saison dans la Grande Ligue, le big man donne plutôt satisfaction et montre des choses prometteuses pour l’avenir. Ses moyennes aux points (7,5) et aux rebonds (7,2) n’ont certes pas de quoi faire rentrer un skyhook à DeAndre Jordan. Mais au tir global (71,7% d’adresse) et en protection de cercle (2 contres par match), c’est extrêmement encourageant, surtout en moins de 20 minutes de moyenne passées sur les parquets.

Car pour l’heure, Walker Kessler n’est pas (encore ?) le pivot titulaire du Utah Jazz. C’est Kelly Olynyk qui accompagne Lauri Markkanen dans la raquette des Mormons. Le rookie profite dernièrement de la récente blessure du Canadien pour gratter du temps de jeu.

Ça donne cette performance formidable face aux Wolves, mais aussi un match à 9 rebonds et… 7 contres pour enterrer le Magic la semaine dernière, cinq jours après une autre rencontre à 6 finger wags de Mutombo malgré une défaite face aux Grizzlies. Alors certes, Rudy Gobert n’est plus là, mais avec ce poste 5 à l’ancienne qui complète idéalement le scoring de Markkanen, on peut dire que le secteur intérieur du Jazz est quand même bien gardé pour les années à venir non ?

No Rudy, no problem du côté de Salt Lake City ? C’est en tout cas le message que Walker Kessler semble déterminé à faire passer à son management, et force est de constater qu’il s’y prend plutôt bien pour l’instant.

