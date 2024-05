Kristaps Porzingis devrait manquer le début des Finales de Conférence

Blessé au mollet depuis le premier tour des Playoffs face au Miami Heat, Kristaps Porzingis ne devrait pas être capable de reprendre la compétition à temps pour le début des Finales de Conférence. Son retour est néanmoins attendu durant la série.

Toujours pas de grand blond à la chaussure noire côté Boston. Qualifié depuis plusieurs jours, les Celtics attendent tranquillement leur futur adversaire (Knicks ou Pacers), tout en essayant d’avoir tout le monde sur pied pour le début des Finales de Conférence. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, il ne faudra pas compter sur Kristaps Porzingis pour au moins les deux premiers matchs de la série à venir. Le Letton souffre toujours du mollet et même s’il progresse dans son rétablissement, il ne sera pas prêt à temps. Le pape du scoop ajoute néanmoins que l’optimisme règne à Boston quant à un retour du joueur en cours de série.

ESPN Sources: Boston Celtics center Kristaps Porzingis expected to remain sidelined for the start of the Eastern Conference Finals on Tuesday and Thursday, but there is optimism for a return in the looming series. Story: https://t.co/mzHn3iIKae

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2024

Joueur important de Boston cette saison (20 points, 7 rebonds, 2 passes, quasiment 2 contres de moyenne), Kristaps Porzingis n’a pas trop manqué jusqu’à présent dans ces Playoffs 2024. Il faut dire que les Celtics ont pour le moment fait face à une opposition réduite, principalement à cause des blessures des meilleurs joueurs adverses (Butler pour Miami puis Mitchell pour Cleveland). Sa présence ne sera pourtant pas de trop pour aider Boston à retrouver les Finales NBA, deux ans après la dernière des petits hommes verts.

Source texte : ESPN