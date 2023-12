Ben Simmons absent deux semaines de plus, le dos est capricieux

Ben Simmons se rapproche d’un retour… mais on n’y est pas encore. L’Australien manquera encore minimum deux semaines de compétition du fait d’un nerf coincé dans la partie basse de son dos. Il a bon dos le dos.

Le temps passe et passe et passe et peu de choses ont changé, tout le monde aurait pu s’imaginer que Ben Simmons ne pouvait pas jouer. On fait le bilan, calmement, en se remémorant son talent, parler de ses saisons d’All-Star qui ne datent que de trois ans.

Ben Simmons manque au basket-ball (si), et le basket lui manquera encore minimum deux semaines supplémentaires. Le meneur de grande taille ne reverra pas les parquets avant janvier, selon ESPN, du fait d’un nerf coincé dans la partie basse de son dos.

L’Australien des Nets n’a pas touché un parquet NBA depuis le 6 novembre dernier et bien qu’il ait montré ces dernières semaines des vrais progrès, il n’a toujours pas repris l’entraînement collectif.

Ben Simmons avait commencé la saison de manière satisfaisante. Toujours assez loin de ses standards à Philadephie tout de même, il réussissait néanmoins à être impactant et avait développé une vraie complicité avec Cam Thomas sur le backcourt. Avec 6,5 points, 10,8 rebonds et 6,7 passes de moyenne, il réussissait à noircir la feuille de statistiques et rien que le fait de le voir sur un terrain était source d’une grande satisfaction.

Désormais tout ce qu’on espère, c’est que ces deux semaines ne se transforment pas en quatre puis huit, et qu’il puisse être capable d’enchaîner les rencontres et de reprendre du rythme. En d’autres termes, que son corps le laisse finalement tranquille. On demande ça pour Noël ?

Source texte : ESPN