Porté disparu depuis maintenant deux ans, nous recherchons toujours le petit Benjamin. Signe distinctif ? Il n’a pas de shoot et son carnet de santé est préoccupant. Pas besoin de vous faire un dessin, ce petit c’est Ben Simmons et son boss chez les Nets, Sean Marks, ne perd pas espoir de le retrouver à son meilleur niveau la saison prochaine.

Récupéré par Brooklyn comme compensation dans le transfert de James Harden il y a un an et demi, Ben Simmons n’a jamais atteint le quart de son niveau All-Star depuis son arrivée dans le Borough le plus stylé de New York. Heureusement, Ben 10 est toujours jeune et a encore du temps pour retrouver un tantinet de confiance en son basket, Brooklyn n’étant pas – encore – dans un scénario win-now.

Sean Marks on expectations for Ben Simmons next season:

“I think the hope is that he returns to that (All-Star) level of play. I mean, if he was 35 years old, I wouldn’t honestly be able to tell you that. But I think knowing that he’s mid-20s and he has still hopefully not… pic.twitter.com/PPUqMVqOw2

“L’espoir est toujours qu’il revienne à son niveau All-Star. S’il avait 35 ans je ne vous dirais pas la même chose. Mais il est à la moitié de sa vingtaine et on espère qu’il n’a pas encore atteint son prime.” – Sean Marks au sujet de Ben Simmons

Les propos du GM des Nets nous sont rapportés par Erik Slater, insider à Brooklyn. Si la quote n’est pas dénuée de sens concernant un ex-All-Star de même pas 27 ans, les dernières saisons n’incitent à rien d’autre que la prudence. Ben enchaîne les pépins physiques auxquels on peut ajouter un manque de confiance maladif et les récentes rumeurs indiquent clairement que Marks ne manquera pas de refourguer son joueur s’il en a l’occasion. Occasion qui pourrait être le trade de Damian Lillard, au hasard hein.

The Nets are looking to trade Ben Simmons in a 3-team deal with the Blazers and Heat.

(via Greg Sylvander) pic.twitter.com/trNEeyvEOe

Mais bon, partons du principe que l’effectif des Nets ne bougera plus trop, et que le Fresh Prince en fera partie en octobre. Évidemment, Sean Marks et son coach Jacque Vaughn ont tout intérêt à rassurer Ben avec leurs propos. Si jamais ce dernier retrouvait son niveau, ne serait-ce que défensivement et quand il s’agit de porter la gonfle, alors le projet Nets prendrait très vite une toute autre tournure. D’un potentiel All-Star esseulé en la personne de Mikal Bridges, les Filets en compteraient deux en pleine force de l’âge.

La dernière demie-saison de Kal-Mi laisse penser qu’il pourrait prendre les rênes offensives du projet. Si on lui ajoute le playmaking retrouvé de Ben Simmons, il y aura une nouvelle équipe à surveiller à l’Est. Avec Cam Johnson, Nic Claxton et les poulets sans tête Spencer Dinwiddie et Cam Thomas, ça nous donne une équipe jeune et super fun à observer.

Bon, tout ça dépend toujours d’un point d’interrogation de 2m08 et 108kg de viande, une grosse inconnue en gros. Si Sean Marks se veut rassurant quant à l’état physique et mental de son joueur, on attend déjà de voir le numéro 1 de la Draft 2016 autorisé à jouer en 5 contre 5, on avisera après.

Ben Simmons is still not cleared for 5v5

(h/t @SBondyNYDN ) pic.twitter.com/vjYx6zhmb6

“Je suis heureux de vous annoncer qu’il est en bonne santé physiquement et mentalement. Il semble impatient de rejouer mais on a du temps. Nous n’allons pas précipiter son retour en 5 contre 5 dans les prochaines semaines.”

