La nouvelle recrue des Rockets Dillon Brooks sera très attendue la saison prochaine du côté de Houston après sa signature pour plus de 80 millions sur 4 ans avec la franchise texane. Actuellement à Las Vegas pour assister à la Summer League, Brooks a profité de cette sortie pour – une fois n’est pas coutume – parler à la presse. Entre ses capacités défensives, son leadership et son expérience, l’ailier s’est exprimé sur son futur apport auprès de la jeunesse texane.

Hier matin, l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski nous apprenait que le contrat de Dillon Brooks à Houston, initialement annoncé à 80 millions de dollars sur 4 ans, attendrait finalement les 86 millions, avec la possibilité de taper la barre des 90 grâce à des bonus. Un très joli contrat que l’ancien joueur de Memphis va devoir justifier par son apport sur le parquet, mais aussi en dehors. Dans une interview accordée au média américain The Athletic, il s’est exprimé sur sa situation, les attentes autour de lui, et ce qu’il pense pouvoir apporter à sa nouvelle équipe.

“[Je vais leur apporter] beaucoup de cran. Beaucoup de cœur, beaucoup de connaissance, un bon jeu défensif également. Je suis ici pour enseigner […] tout mon savoir-faire de vétéran.”

Interrogé sur les motivations qui l’ont conduit dans le Texas, Brooks a tout de suite évoqué le young core des Rockets en le comparant à celui de Memphis (oui oui). Houston est une équipe jeune et talentueuse, mais encore trop inexpérimentée et faible défensivement. Et c’est précisément sur ces deux derniers points que Dillon pense pouvoir la faire progresser. Il a longuement évoqué la défense et notamment la coopération avec Ime Udoka, coach réputé très défensif.

“C’est une ligue d’attaque, mais pour gagner des titres, pour gagner des matchs de façon constante, vous devez avoir une bonne défense. Tout le monde peut marquer, tout le monde peut trouver des moyens de mettre des paniers. Mais comment est-ce que vous faites des stops ? C’est en partie pour ça que j’ai choisi Houston. Ime Udoka est un bon coach, et je veux être entraîné par un bon coach.”

Aussi critique que l’on puisse être sur Dillon Brooks, ses limites offensives et son côté grande gueule qui se retourne parfois contre lui ou son équipe, on ne peut que reconnaître ses qualités défensives, qui lui ont d’ailleurs valu une place dans la deuxième All-NBA Defensive Team cette saison. Questionné sur ce sujet et sur le fait qu’on parle assez peu de cet accomplissement, l’ailier a répondu comme il a l’habitude de le faire :

“Je m’en fiche. Je sais que tous les soirs, des mecs ont peur de moi. C’est dans leur tête avant même que le match commence. […] Mais je suis content d’avoir intégré la deuxième All-Defensive Team.”

En plus de ses performances et de son apport personnel, Dillon s’est exprimé sur les attentes collectives de Houston la saison prochaine. S’il a des ambitions évidentes, il sait que cela prendra certainement du temps avec cette jeune équipe qui a encore beaucoup de progrès à faire et qui reste sur une saison à 22 victoires. Le meilleur pote de LeBron James semble en tout cas prêt à tout pour aider les jeunes à progresser, même à leur partager ses petits secrets défensifs qui font de lui un joueur… à part.

Défense, leadership, expérience, voilà les mots-clés qui risquent de revenir souvent pour qualifier l’apport de Dillon Brooks à Houston. Le joueur semble plus que motivé à aider sa nouvelle équipe, et quand on voit le contraste entre le talent et l’expérience qu’il y a du côté de Houston, on a hâte de voir ce que ça donne !

Source texte : The Athletic