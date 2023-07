On attendait avec impatience de voir où ce trublion de Dillon Brooks allait atterrir après que les Grizzlies, excédés par son comportement et son niveau lors des derniers Playoffs, ont décidé de ne pas le garder. Ce sont finalement les Rockets qui vont accueillir l’un des joueurs les plus divertissants de sa génération.

Vous en rêviez ? Houston l’a fait.

Nombreux sont ceux qui rêvaient de voir atterrir le meilleur pote de LeBron James dans un bourbier pas possible avec un salaire délirant, histoire de rire un bon coup. Et pour cela, quoi de mieux que de rallier les Rockets avec leurs 56 arrières plus préoccupés par le dernier parfum Paco Rabanne ou la Fashion Week de Paris que par le basket ? Pas grand-chose effectivement. Bien sûr, on grossit les traits, mais derrière l’humour, il y a toujours une part de vérité.

Allez, trêve de plaisanteries : Dillon Brooks va connaître sa deuxième franchise en carrière en signant aux Rockets pour 80 millions de dollars sur quatre ans, via un sign and trade (permettant à Memphis de choper une grosse trade exception). Un joli contrat malgré ses derniers Playoffs qui ont entaché sa réputation. Entre son niveau abyssal en attaque, ses joutes verbales intempestives mais trop rarement suivies des faits et son esquive des médias, le front-office de Memphis a perdu patience avec le Canadien et a indiqué à son désormais ex-joueur qu’il ne serait pas conservé. Houston s’est ainsi engouffré dans la brèche et a proposé 20 millions par saison au clivant arrière.

Free agent G Dillon Brooks has agreed on a four-year, $80 million contract with the Houston Rockets, his agent Mike George of @OneLegacySports tells ESPN. Rockets have now landed two targets in free agency — Fred VanVleet and Brooks. pic.twitter.com/dJHLWvwFjX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

On se moque, on se moque, mais sur un malentendu, ce trade peut tomber sous le sens pour ces jeunes Fusées encore trop tendres en défense et qui manquent cruellement d’expérience.

Après avoir ajouté Fred VanVleet, champion NBA 2019 avec les Raptors, à leur lineup, les Rockets amènent un autre gars avec l’expérience des Playoffs qui, on le rappelle, est capable de mettre sa quinzaine de points chaque soir tout en défendant bien. En branchant les bons fils aux bonnes prises et en faisant amende honorable, Dillon Brooks peut rendre de fiers services. Il peut même faire partie des leaders du vestiaire et pousser des gueulantes lorsque ces adolescents prépubères font n’importe quoi. Bien sûr, il y a beaucoup de “si”, mais c’est sûrement ce qui a poussé les Rockets à tenter le pari avec ce joueur devenu persona non grata en NBA. Un gros travail attend Ime Udoka pour canaliser Dillon Brooks, en plus des Jalen Green, Kevin Porter Jr. ou encore Jabari Smith.

_________

Source texte : Adrian Wojnarowski