Houston veut gagner des matchs, Houston veut un cadre plus stable, donc Houston vise… Dillon Brooks. On en a maintenant l’habitude, chez les Rockets on fait dans la blague. Dis comme ça, le move a l’air aussi cohérent que le coaching de Stephen Silas, mais puisque l’info est sortie et qu’on aime bien rigoler, analysons-ça un peu.

Déjà, un peu de contexte, côté Houston et côté Brooks. Les Rockets sortent de trois saisons ho-rri-bles depuis le départ de James Harden et cherchent à retrouver de la compétitivité. Justement, c’est ce même James Harden que les têtes pensantes de la franchise veulent rapatrier pour refaire d’H-Town une place importante de l’univers NBA. Si les Texans ont des idées, ils ont aussi un bon gros paquet de billets pour les mettre à exécution. Parfait pour compléter l’effectif en y ramenant du vétéran comme Dillon Brooks, comme le suggère Kelly Iko pour The Athletic.

De son côté, Dillon n’a pas été conservé par Memphis pour – entre autres – excès de trashtalking. Viré de la franchise du grit and grind pour trashtalk, fallait le faire, et Brooks l’a fait. En plus de son caractère bien trempé, les difficultés offensives de DB cette saison n’ont clairement pas aidé son cas, même si son profil défensif devrait largement lui permettre de trouver un contrat parmi les trente équipes NBA. On parle ici d’un gars qui vient d’intégrer la All-Defensive Second Team, la Chine ça viendra plus tard.

The Memphis Grizzlies have informed pending free agent Dillon Brooks that he will not be brought back “under any circumstances,” per @ShamsCharania pic.twitter.com/7fwbEp9LBo

Vivement critiqué après sa saison compliquée, le swingman verra sûrement d’un bon œil l’intérêt d’une franchise pour se relancer, peu importe laquelle. La question repose plutôt sur le fit pour Houston. De Jalen Green à Alperen Şengün, en passant par Jabari Smith ou Kevin Porter Jr, il y a de tout dans la cour de récré houstonienne, mais surtout du bordel. Ime Udoka, fraîchement intronisé Head Coach, peut-il vraiment compter sur un gars comme Brooks pour mettre du plomb dans la tête aux gamins de l’effectif ? Si ça clique entre les deux, pourquoi pas. Si ça claque, on est reparti pour une année à bien se marrer partout… sauf à Houston.

Sur le terrain, en revanche, la pertinence du move est plus facile à saisir. Entre Şengün, Green et Porter Jr, il y a de la qualité offensive en veux-tu en voilà. Avec en plus un Jabari Smith qui a affiché de beaux progrès en cours de saison, autant laisser les jeunes s’éclater et se développer. De l’autre côté du parquet par contre, c’est encore bien trop approximatif, donc rajouter un gros défenseur sur les lignes extérieures ça ne pourra pas faire de mal à une équipe qui sort d’une jolie performance sur le podium des pires défenses de la NBA. Dillon connaît maintenant les joies d’une All-Defensive Team, et la direction texane espère sans doute qu’il saura filer quelques conseils aux jeunes Rockets. Reste à savoir s’ils seront bons ou non.

Entre Brooks et les Rockets, le fit laisse à réfléchir. Si son apport sur le terrain ne laisse pas trop de place au doute, en particulier dans une équipe qui préférerait se jeter du toit du Toyota Center que de défendre, l’intégrer dans un vestiaire si jeune en quête de mentors c’est un peu comme lui donner la balle en attaque… risqué.

